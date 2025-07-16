День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування
Київ • УНН
16 липня у США відзначають Національний день хот-дога. З цієї нагоди УНН підготував добірку з п'яти рецептів хот-догів, включаючи класичний, з чедером та беконом, нью-йоркський, солодкий та веганський.
16 липня відзначається Національний день хот-дога (National Hot Dog Day) у США. Щороку його відзначають фуд-фестивалями, святковими акціями та знижками у закладах або ж шанувальники ход-догів збираються компаніями вдома й готують ці поживні смаколики.
Тож УНН підготував добірку найсмачніших ідей для хот-догів.
Нижче зібрані рецепти – від класики і для гурманів, які ідеально підійдуть для святкування дня хот-дога, вечірки чи пікніка.
Класичний американський хот-дог
Інгредієнти:
- булочка — 1 шт.;
- сосиска — 1 шт.;
- гірчиця, кетчуп — по 1 ч. ложці;
- смажена чи карамелізована цибуля — 1 ст. ложка.
Приготування
- Підігріти булочку, обсмажити або відварити сосиску.
- Зібрати хот-дог, полити соусами, додати цибулю.
Хот-дог з чедером та беконом
Інгредієнти:
- булочка;
- сосиска;
- чеддер (натертий або соус);
- бекон;
- зелена цибуля.
Приготування
- Підсмажити бекон.
- Розігріти булочку.
- Сир розтопити прямо на сосисці або в духовці, посипати цибулю.
Хот-дог з кислою капустою по-нью-йоркськи
Інгредієнти:
- булочка для хот-догів;
- сосиска (яловича або теляча, бажано в натуральній оболонці);
- 1/2 склянки кислої капусти;цибуля тушкована;
- 1 ст. ложка гірчиці (жовтої американської або діжонської).
Приготування
- Підігріти булочку.
- Відварити або обсмажити сосиску,
- Потушкувати цибулю.
- Додати кислу капусту.
- Полити гірчицею.
Солодкий хот-дог (Banana Dessert Dog)
Інгредієнти:
- солодка булочка (бріош, донат-булочка або булка для хот-дога з ваніллю чи корицею);
- банан;
- 2 ст. ложки шоколадної пасти (типу Nutella або веганської пасти);
- 1–2 ст. ложки згущеного молока або карамельного соусу;
- 2 ст. ложки кольорової посипки, подрібнених горішків або кокосової стружки;
- маршмелоу — за бажанням.
Приготування
- Розрізати булочки;
- Підсмажити у тостері, на сухій сковороді або в духовці.
- Розрізати навпіл банани або нарізати слайсами.
- Змастити булку нутеллою, згущеним молоком або карамелллю.
- Додати маршмелоу (можна підпекти кухонним пальником або в духовці).
- Посипати посипками на власний смак.
Веганський грибний хот-дог без глютену
Інгредієнти
Основне:
- великий гриб портобелло або жменя глив;
- безглютенова булочка (рисова, кукурудзяна, або з гречаного борошна);
- 2 ст. ложки карамелізованої цибулі;
- 2–3 скибки квашеного огірка або корнішонів;
Для соусу:
- 2 ст. ложки веганського майонезу;
- 1 ч. ложка діжонської або класичної гірчиці;
- 1/2 ч. ложки копченої паприки;
- сіль, перець — за смаком.
Приготування
- Обсмажити або запекти гриби.
- Обсмажити цибулю з цукром та бальзамічним оцтом.
- Розігріти булку.
- Змазати її соусом та викласти всі необхідні інгредієнти.
- За смаком додати зелені.
Додатково
Цікаві факти про хот-дог:
Класичний хот-дог був винайдений німцями, але популяризований у Чикаго й Нью-Йорку.
Щороку в США з’їдають понад 20 мільярдів хот-догів.
Найпопулярніша подія у Нью-Йорку— Nathan’s Hot Dog Eating Contest, де чемпіони з’їдають понад 70 хот-догів за 10 хвилин.
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