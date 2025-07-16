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День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування

Київ • УНН

 • 12480 перегляди

16 липня у США відзначають Національний день хот-дога. З цієї нагоди УНН підготував добірку з п'яти рецептів хот-догів, включаючи класичний, з чедером та беконом, нью-йоркський, солодкий та веганський.

День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування

16 липня відзначається Національний день хот-дога (National Hot Dog Day) у США. Щороку його відзначають фуд-фестивалями, святковими акціями та знижками у закладах або ж шанувальники ход-догів збираються компаніями вдома й готують ці поживні смаколики.

Тож УНН підготував добірку найсмачніших ідей для хот-догів.

Нижче зібрані рецепти – від класики і для гурманів, які ідеально підійдуть для святкування дня хот-дога, вечірки чи пікніка.

Класичний американський хот-дог

Інгредієнти:

  • булочка — 1 шт.;
    • сосиска — 1 шт.;
      • гірчиця, кетчуп — по 1 ч. ложці;
        • смажена чи карамелізована цибуля — 1 ст. ложка.

          Приготування

          1. Підігріти булочку, обсмажити або відварити сосиску.
            1. Зібрати хот-дог, полити соусами, додати цибулю.

              Хот-дог з чедером та беконом

              Інгредієнти:

              • булочка;
                • сосиска;
                  • чеддер (натертий або соус);
                    • бекон;
                      • зелена цибуля.

                        Приготування

                        1. Підсмажити бекон.
                          1. Розігріти булочку.
                            1. Сир розтопити прямо на сосисці або в духовці, посипати цибулю.

                              Хот-дог з кислою капустою по-нью-йоркськи

                              Інгредієнти:

                              • булочка для хот-догів;
                                • сосиска (яловича або теляча, бажано в натуральній оболонці);
                                  • 1/2 склянки кислої капусти;цибуля тушкована;
                                    • 1 ст. ложка гірчиці (жовтої американської або діжонської).

                                       Приготування

                                      1. Підігріти булочку.
                                        1. Відварити або обсмажити сосиску,
                                          1. Потушкувати цибулю.
                                            1. Додати кислу капусту.
                                              1. Полити гірчицею.

                                                Солодкий хот-дог (Banana Dessert Dog)

                                                Інгредієнти:

                                                • солодка булочка (бріош, донат-булочка або булка для хот-дога з ваніллю чи корицею);
                                                  • банан;
                                                    • 2 ст. ложки шоколадної пасти (типу Nutella або веганської пасти);
                                                      • 1–2 ст. ложки згущеного молока або карамельного соусу;
                                                        • 2 ст. ложки кольорової посипки, подрібнених горішків або кокосової стружки;
                                                          • маршмелоу — за бажанням.

                                                            Приготування

                                                            1. Розрізати булочки;
                                                              1. Підсмажити у тостері, на сухій сковороді або в духовці.
                                                                1. Розрізати навпіл банани або нарізати слайсами.
                                                                  1. Змастити булку нутеллою, згущеним молоком або карамелллю.
                                                                    1. Додати маршмелоу (можна підпекти кухонним пальником або в духовці).
                                                                      1. Посипати посипками на власний смак.

                                                                        Веганський грибний хот-дог без глютену

                                                                         Інгредієнти

                                                                        Основне:

                                                                        • великий гриб портобелло або жменя глив;
                                                                          • безглютенова булочка (рисова, кукурудзяна, або з гречаного борошна);
                                                                            • 2 ст. ложки карамелізованої цибулі;
                                                                              • 2–3 скибки квашеного огірка або корнішонів;

                                                                                Для соусу:

                                                                                • 2 ст. ложки веганського майонезу;
                                                                                  • 1 ч. ложка діжонської або класичної гірчиці;
                                                                                    • 1/2 ч. ложки копченої паприки;
                                                                                      • сіль, перець — за смаком.

                                                                                        Приготування

                                                                                        1. Обсмажити або запекти гриби.
                                                                                          1. Обсмажити цибулю з цукром та бальзамічним оцтом.
                                                                                            1. Розігріти булку.
                                                                                              1. Змазати її соусом та викласти всі необхідні інгредієнти.
                                                                                                1. За смаком додати зелені.

                                                                                                  Додатково

                                                                                                    Цікаві факти про хот-дог:

                                                                                                  Класичний хот-дог був винайдений німцями, але популяризований у Чикаго й Нью-Йорку.

                                                                                                  Щороку в США з’їдають понад 20 мільярдів хот-догів.

                                                                                                  Найпопулярніша подія у Нью-Йорку— Nathan’s Hot Dog Eating Contest, де чемпіони з’їдають понад 70 хот-догів за 10 хвилин.

                                                                                                  Раніше УНН підготував добірку рецептів освіжаючих ягідно‑фруктових напоїв, які подарують відчуття літа.

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