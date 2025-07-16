День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування

16 липня відзначається Національний день хот-дога (National Hot Dog Day) у США. Щороку його відзначають фуд-фестивалями, святковими акціями та знижками у закладах або ж шанувальники ход-догів збираються компаніями вдома й готують ці поживні смаколики.

Тож УНН підготував добірку найсмачніших ідей для хот-догів.

Нижче зібрані рецепти – від класики і для гурманів, які ідеально підійдуть для святкування дня хот-дога, вечірки чи пікніка.

Класичний американський хот-дог

Інгредієнти:

булочка — 1 шт.;

сосиска — 1 шт.;

гірчиця, кетчуп — по 1 ч. ложці;

смажена чи карамелізована цибуля — 1 ст. ложка.

Приготування

Підігріти булочку, обсмажити або відварити сосиску. Зібрати хот-дог, полити соусами, додати цибулю.

Хот-дог з чедером та беконом

Інгредієнти:

булочка;

сосиска;

чеддер (натертий або соус);

бекон;

зелена цибуля.

Приготування

Підсмажити бекон. Розігріти булочку. Сир розтопити прямо на сосисці або в духовці, посипати цибулю.

Хот-дог з кислою капустою по-нью-йоркськи

Інгредієнти:

булочка для хот-догів;

сосиска (яловича або теляча, бажано в натуральній оболонці);

1/2 склянки кислої капусти;цибуля тушкована;

1 ст. ложка гірчиці (жовтої американської або діжонської).

Приготування

Підігріти булочку. Відварити або обсмажити сосиску, Потушкувати цибулю. Додати кислу капусту. Полити гірчицею.

Солодкий хот-дог (Banana Dessert Dog)

Інгредієнти:

солодка булочка (бріош, донат-булочка або булка для хот-дога з ваніллю чи корицею);

банан;

2 ст. ложки шоколадної пасти (типу Nutella або веганської пасти);

1–2 ст. ложки згущеного молока або карамельного соусу;

2 ст. ложки кольорової посипки, подрібнених горішків або кокосової стружки;

маршмелоу — за бажанням.

Приготування

Розрізати булочки; Підсмажити у тостері, на сухій сковороді або в духовці. Розрізати навпіл банани або нарізати слайсами. Змастити булку нутеллою, згущеним молоком або карамелллю. Додати маршмелоу (можна підпекти кухонним пальником або в духовці). Посипати посипками на власний смак.

Веганський грибний хот-дог без глютену

Інгредієнти

Основне:

великий гриб портобелло або жменя глив;

безглютенова булочка (рисова, кукурудзяна, або з гречаного борошна);

2 ст. ложки карамелізованої цибулі;

2–3 скибки квашеного огірка або корнішонів;

Для соусу:

2 ст. ложки веганського майонезу;

1 ч. ложка діжонської або класичної гірчиці;

1/2 ч. ложки копченої паприки;

сіль, перець — за смаком.

Приготування

Обсмажити або запекти гриби. Обсмажити цибулю з цукром та бальзамічним оцтом. Розігріти булку. Змазати її соусом та викласти всі необхідні інгредієнти. За смаком додати зелені.

Додатково

Цікаві факти про хот-дог:

Класичний хот-дог був винайдений німцями, але популяризований у Чикаго й Нью-Йорку.

Щороку в США з’їдають понад 20 мільярдів хот-догів.

Найпопулярніша подія у Нью-Йорку— Nathan’s Hot Dog Eating Contest, де чемпіони з’їдають понад 70 хот-догів за 10 хвилин.

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