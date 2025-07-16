День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления
Киев • УНН
16 июля в США отмечают Национальный день хот-дога. По этому случаю УНН подготовил подборку из пяти рецептов хот-догов, включая классический, с чеддером и беконом, нью-йоркский, сладкий и веганский.
16 июля в США отмечается Национальный день хот-дога (National Hot Dog Day). Ежегодно его отмечают фуд-фестивалями, праздничными акциями и скидками в заведениях, или же поклонники хот-догов собираются компаниями дома и готовят эти питательные лакомства.
Поэтому УНН подготовил подборку самых вкусных идей для хот-догов.
Ниже собраны рецепты – от классики и для гурманов, которые идеально подойдут для празднования дня хот-дога, вечеринки или пикника.
Классический американский хот-дог
Ингредиенты:
- булочка — 1 шт.;
- сосиска — 1 шт.;
- горчица, кетчуп — по 1 ч. ложке;
- жареный или карамелизированный лук — 1 ст. ложка.
Приготовление
- Подогреть булочку, обжарить или отварить сосиску.
- Собрать хот-дог, полить соусами, добавить лук.
Хот-дог с чеддером и беконом
Ингредиенты:
- булочка;
- сосиска;
- чеддер (натертый или соус);
- бекон;
- зеленый лук.
Приготовление
- Поджарить бекон.
- Разогреть булочку.
- Сыр растопить прямо на сосиске или в духовке, посыпать лук.
Хот-дог с квашеной капустой по-нью-йоркски
Ингредиенты:
- булочка для хот-догов;
- сосиска (говяжья или телячья, желательно в натуральной оболочке);
- 1/2 стакана квашеной капусты; тушеный лук;
- 1 ст. ложка горчицы (желтой американской или дижонской).
Приготовление
- Подогреть булочку.
- Отварить или обжарить сосиску,
- Потушить лук.
- Добавить квашеную капусту.
- Полить горчицей.
Сладкий хот-дог (Banana Dessert Dog)
Ингредиенты:
- сладкая булочка (бриошь, донат-булочка или булка для хот-дога с ванилью или корицей);
- банан;
- 2 ст. ложки шоколадной пасты (типа Nutella или веганской пасты);
- 1–2 ст. ложки сгущенного молока или карамельного соуса;
- 2 ст. ложки цветной посыпки, измельченных орешков или кокосовой стружки;
- маршмеллоу — по желанию.
Приготовление
- Разрезать булочки;
- Поджарить в тостере, на сухой сковороде или в духовке.
- Разрезать пополам бананы или нарезать слайсами.
- Смазать булку нутеллой, сгущенным молоком или карамелью.
- Добавить маршмеллоу (можно подпечь кухонной горелкой или в духовке).
- Посыпать посыпками по своему вкусу.
Веганский грибной хот-дог без глютена
Ингредиенты
Основное:
- большой гриб портобелло или горсть вешенок;
- безглютеновая булочка (рисовая, кукурузная, или из гречневой муки);
- 2 ст. ложки карамелизированного лука;
- 2–3 ломтика квашеного огурца или корнишонов;
Для соуса:
- 2 ст. ложки веганского майонеза;
- 1 ч. ложка дижонской или классической горчицы;
- 1/2 ч. ложки копченой паприки;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
- Обжарить или запечь грибы.
- Обжарить лук с сахаром и бальзамическим уксусом.
- Разогреть булку.
- Смазать ее соусом и выложить все необходимые ингредиенты.
- По вкусу добавить зелени.
Дополнительно
Интересные факты о хот-доге:
Классический хот-дог был изобретен немцами, но популяризирован в Чикаго и Нью-Йорке.
Ежегодно в США съедают более 20 миллиардов хот-догов.
Самое популярное событие в Нью-Йорке — Nathan’s Hot Dog Eating Contest, где чемпионы съедают более 70 хот-догов за 10 минут.
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