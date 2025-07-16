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День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления
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День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления
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День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления

Киев • УНН

 • 3740 просмотра

16 июля в США отмечают Национальный день хот-дога. По этому случаю УНН подготовил подборку из пяти рецептов хот-догов, включая классический, с чеддером и беконом, нью-йоркский, сладкий и веганский.

День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления

16 июля в США отмечается Национальный день хот-дога (National Hot Dog Day). Ежегодно его отмечают фуд-фестивалями, праздничными акциями и скидками в заведениях, или же поклонники хот-догов собираются компаниями дома и готовят эти питательные лакомства.

Поэтому УНН подготовил подборку самых вкусных идей для хот-догов.

Ниже собраны рецепты – от классики и для гурманов, которые идеально подойдут для празднования дня хот-дога, вечеринки или пикника.

Классический американский хот-дог

Ингредиенты:

  • булочка — 1 шт.;
    • сосиска — 1 шт.;
      • горчица, кетчуп — по 1 ч. ложке;
        • жареный или карамелизированный лук — 1 ст. ложка.

          Приготовление

          1. Подогреть булочку, обжарить или отварить сосиску.
            1. Собрать хот-дог, полить соусами, добавить лук.

              Хот-дог с чеддером и беконом

              Ингредиенты:

              • булочка;
                • сосиска;
                  • чеддер (натертый или соус);
                    • бекон;
                      • зеленый лук.

                        Приготовление

                        1. Поджарить бекон.
                          1. Разогреть булочку.
                            1. Сыр растопить прямо на сосиске или в духовке, посыпать лук.

                              Хот-дог с квашеной капустой по-нью-йоркски

                              Ингредиенты:

                              • булочка для хот-догов;
                                • сосиска (говяжья или телячья, желательно в натуральной оболочке);
                                  • 1/2 стакана квашеной капусты; тушеный лук;
                                    • 1 ст. ложка горчицы (желтой американской или дижонской).

                                       Приготовление

                                      1. Подогреть булочку.
                                        1. Отварить или обжарить сосиску,
                                          1. Потушить лук.
                                            1. Добавить квашеную капусту.
                                              1. Полить горчицей.

                                                Сладкий хот-дог (Banana Dessert Dog)

                                                Ингредиенты:

                                                • сладкая булочка (бриошь, донат-булочка или булка для хот-дога с ванилью или корицей);
                                                  • банан;
                                                    • 2 ст. ложки шоколадной пасты (типа Nutella или веганской пасты);
                                                      • 1–2 ст. ложки сгущенного молока или карамельного соуса;
                                                        • 2 ст. ложки цветной посыпки, измельченных орешков или кокосовой стружки;
                                                          • маршмеллоу — по желанию.

                                                            Приготовление

                                                            1. Разрезать булочки;
                                                              1. Поджарить в тостере, на сухой сковороде или в духовке.
                                                                1. Разрезать пополам бананы или нарезать слайсами.
                                                                  1. Смазать булку нутеллой, сгущенным молоком или карамелью.
                                                                    1. Добавить маршмеллоу (можно подпечь кухонной горелкой или в духовке).
                                                                      1. Посыпать посыпками по своему вкусу.

                                                                        Веганский грибной хот-дог без глютена

                                                                         Ингредиенты

                                                                        Основное:

                                                                        • большой гриб портобелло или горсть вешенок;
                                                                          • безглютеновая булочка (рисовая, кукурузная, или из гречневой муки);
                                                                            • 2 ст. ложки карамелизированного лука;
                                                                              • 2–3 ломтика квашеного огурца или корнишонов;

                                                                                Для соуса:

                                                                                • 2 ст. ложки веганского майонеза;
                                                                                  • 1 ч. ложка дижонской или классической горчицы;
                                                                                    • 1/2 ч. ложки копченой паприки;
                                                                                      • соль, перец — по вкусу.

                                                                                        Приготовление

                                                                                        1. Обжарить или запечь грибы.
                                                                                          1. Обжарить лук с сахаром и бальзамическим уксусом.
                                                                                            1. Разогреть булку.
                                                                                              1. Смазать ее соусом и выложить все необходимые ингредиенты.
                                                                                                1. По вкусу добавить зелени.

                                                                                                  Дополнительно

                                                                                                    Интересные факты о хот-доге:

                                                                                                  Классический хот-дог был изобретен немцами, но популяризирован в Чикаго и Нью-Йорке.

                                                                                                  Ежегодно в США съедают более 20 миллиардов хот-догов.

                                                                                                  Самое популярное событие в Нью-Йорке — Nathan’s Hot Dog Eating Contest, где чемпионы съедают более 70 хот-догов за 10 минут.

                                                                                                  Ранее УНН подготовил подборку рецептов освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета.

                                                                                                  Яна Соколовская

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                                                                                                  $
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