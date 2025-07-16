День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления

16 июля в США отмечается Национальный день хот-дога (National Hot Dog Day). Ежегодно его отмечают фуд-фестивалями, праздничными акциями и скидками в заведениях, или же поклонники хот-догов собираются компаниями дома и готовят эти питательные лакомства.

Поэтому УНН подготовил подборку самых вкусных идей для хот-догов.

Ниже собраны рецепты – от классики и для гурманов, которые идеально подойдут для празднования дня хот-дога, вечеринки или пикника.

Классический американский хот-дог

Ингредиенты:

булочка — 1 шт.;

сосиска — 1 шт.;

горчица, кетчуп — по 1 ч. ложке;

жареный или карамелизированный лук — 1 ст. ложка.

Приготовление

Подогреть булочку, обжарить или отварить сосиску. Собрать хот-дог, полить соусами, добавить лук.

Хот-дог с чеддером и беконом

Ингредиенты:

булочка;

сосиска;

чеддер (натертый или соус);

бекон;

зеленый лук.

Приготовление

Поджарить бекон. Разогреть булочку. Сыр растопить прямо на сосиске или в духовке, посыпать лук.

Хот-дог с квашеной капустой по-нью-йоркски

Ингредиенты:

булочка для хот-догов;

сосиска (говяжья или телячья, желательно в натуральной оболочке);

1/2 стакана квашеной капусты; тушеный лук;

1 ст. ложка горчицы (желтой американской или дижонской).

Приготовление

Подогреть булочку. Отварить или обжарить сосиску, Потушить лук. Добавить квашеную капусту. Полить горчицей.

Сладкий хот-дог (Banana Dessert Dog)

Ингредиенты:

сладкая булочка (бриошь, донат-булочка или булка для хот-дога с ванилью или корицей);

банан;

2 ст. ложки шоколадной пасты (типа Nutella или веганской пасты);

1–2 ст. ложки сгущенного молока или карамельного соуса;

2 ст. ложки цветной посыпки, измельченных орешков или кокосовой стружки;

маршмеллоу — по желанию.

Приготовление

Разрезать булочки; Поджарить в тостере, на сухой сковороде или в духовке. Разрезать пополам бананы или нарезать слайсами. Смазать булку нутеллой, сгущенным молоком или карамелью. Добавить маршмеллоу (можно подпечь кухонной горелкой или в духовке). Посыпать посыпками по своему вкусу.

Веганский грибной хот-дог без глютена

Ингредиенты

Основное:

большой гриб портобелло или горсть вешенок;

безглютеновая булочка (рисовая, кукурузная, или из гречневой муки);

2 ст. ложки карамелизированного лука;

2–3 ломтика квашеного огурца или корнишонов;

Для соуса:

2 ст. ложки веганского майонеза;

1 ч. ложка дижонской или классической горчицы;

1/2 ч. ложки копченой паприки;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Обжарить или запечь грибы. Обжарить лук с сахаром и бальзамическим уксусом. Разогреть булку. Смазать ее соусом и выложить все необходимые ингредиенты. По вкусу добавить зелени.

Дополнительно

Интересные факты о хот-доге:

Классический хот-дог был изобретен немцами, но популяризирован в Чикаго и Нью-Йорке.

Ежегодно в США съедают более 20 миллиардов хот-догов.

Самое популярное событие в Нью-Йорке — Nathan’s Hot Dog Eating Contest, где чемпионы съедают более 70 хот-догов за 10 минут.

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