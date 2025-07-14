Рецепти освіжаючих ягідно‑фруктових напоїв, які подарують відчуття літа
Київ • УНН
Дізнайтеся рецепти освіжаючих напоїв з літніх ягід та фруктів, таких як малина, смородина, суниця, чорниця, брусниця та черешні. Приготуйте компоти, крюшон та інші напої, що подарують відчуття літа.
Середина літа – "найсолодша" пора для приготування напоїв із фруктів та ягід, які дозрівають та є буквально вітамінними бомбами для нашого здоров’я. Тож УНН вирішив підготувати добірку рецептів освіжаючих ягідно‑фруктових напоїв, які подарують відчуття літа.
Деталі
На початку липня у садах уже є стиглі абрикоси, персики, вишні, шовковиця, ранні сорти смородини та малини, подекуди ще можна насолодитися пізніми сортами черешні та суниці – саме з цих продуктів і приготуємо напої.
Компот "Ягідна симфонія"
Інгредієнти:
- 800 г малини;
- 800 г червоної смородини;
- 300 г цукру;
- 2,8 л води;
- лід.
Приготування
- Малину й смородину потрібно перебрати й добре промити холодною водою.
- Висипаємо ягоди в каструлю, додаємо воду й цукор.
- Доводимо напій до кипіння й варимо протягом 7 хвилин.
- Знімаємо каструлю з вогню, накриваємо кришкою й рушником.
- Чекаємо, поки компот настоїться, й проціджуємо.
- Розливаємо в склянки й додаємо кубик льоду.
Суничний крюшон
Інгредієнти:
- 3 склянки суниці;
- 150 г цукру;
- 1,5 л білого десертного вина;
- 1/3 склянки коньяку;
- газована вода;
- лід.
Приготування
- Суницю помити, пересипати цукром і поставити в холодильник.
- Перед подачею до столу додати охолоджене вино.
- Склянки на 1/3 заповнити стовченим льодом, 1/3 – крюшоном.
- Влити по 2-3 год ложки коньяку та трошки газованої води.
- Подавати до столу із соломинкою.
Компот "Вітамінний бум"
Інгредієнти:
- 350 г чорниці;
- 350 г брусниці;
- 1 ч. л. цедри лимона;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 4 ст. л. цукру;
- 6 ст. води.
Приготування
- Лимон помиті і промокнути паперовим рушником.
- Натерті цедру й вичавити сік.
- Викласти ягоди в миску й мити під теплою проточною водою.
- Воду вилити в каструлю, додати цукор, лимонний сік і цедру.
- Щойно вода закипить, зняти каструлю з вогню, висипати ягоди й поставити компот варитися ще протягом 5‒7 хвилин після закипання.
- Коли напій буде готовий, залишити його охолоджуватися.
- Подати до столу, прикрасивши долькою лимона й листочком м'яти.
Напій із черешень
Інгредієнти:
- 500 г черешень;
- 100 г цукру;
- 100 г вишневого лікеру;
- 500 г морозива;
- 1,5 л газованої води.
Приготування
- У великі келихи або високі склянки покласти по кілька черешень без кісточок, побризкати їх лікером.
- Додати по 1 ч. ложці цукру та 1 ст. ложка морозива.
- Залити газованою водою.
- Подавати з ложечкою та соломинкою.
Кава з молоком та вишневим лікером
Інгредієнти:
- на 1/4 л молока – 50 г шоколаду;
- 1/4 л кави;
- 2 ч. ложки вишневого лікеру;
- 0,5 склянки збитих вершків;
- 1 ч. ложка какао-порошку.
Приготування
- Натертий на дрібній тертці шоколад розчинити у киплячому молоці.
- Додати гарячу каву, лікер, трохи солі.
- Потім розлити цю суміш у крихітні філіжанки, додати вершки, а зверху посипати какао-порошком.
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