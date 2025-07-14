Рецепти освіжаючих ягідно‑фруктових напоїв, які подарують відчуття літа

Середина літа – "найсолодша" пора для приготування напоїв із фруктів та ягід, які дозрівають та є буквально вітамінними бомбами для нашого здоров’я. Тож УНН вирішив підготувати добірку рецептів освіжаючих ягідно‑фруктових напоїв, які подарують відчуття літа.

Деталі

На початку липня у садах уже є стиглі абрикоси, персики, вишні, шовковиця, ранні сорти смородини та малини, подекуди ще можна насолодитися пізніми сортами черешні та суниці – саме з цих продуктів і приготуємо напої.

Компот "Ягідна симфонія"

Інгредієнти:

800 г малини;

800 г червоної смородини;

300 г цукру;

2,8 л води;

лід.

Приготування

Малину й смородину потрібно перебрати й добре промити холодною водою. Висипаємо ягоди в каструлю, додаємо воду й цукор. Доводимо напій до кипіння й варимо протягом 7 хвилин. Знімаємо каструлю з вогню, накриваємо кришкою й рушником. Чекаємо, поки компот настоїться, й проціджуємо. Розливаємо в склянки й додаємо кубик льоду.

Суничний крюшон

Інгредієнти:

3 склянки суниці;

150 г цукру;

1,5 л білого десертного вина;

1/3 склянки коньяку;

газована вода;

лід.

Приготування

Суницю помити, пересипати цукром і поставити в холодильник. Перед подачею до столу додати охолоджене вино. Склянки на 1/3 заповнити стовченим льодом, 1/3 – крюшоном. Влити по 2-3 год ложки коньяку та трошки газованої води. Подавати до столу із соломинкою.

Компот "Вітамінний бум"

Інгредієнти:

350 г чорниці;

350 г брусниці;

1 ч. л. цедри лимона;

1 ст. л. лимонного соку;

4 ст. л. цукру;

6 ст. води.

Приготування

Лимон помиті і промокнути паперовим рушником. Натерті цедру й вичавити сік. Викласти ягоди в миску й мити під теплою проточною водою. Воду вилити в каструлю, додати цукор, лимонний сік і цедру. Щойно вода закипить, зняти каструлю з вогню, висипати ягоди й поставити компот варитися ще протягом 5‒7 хвилин після закипання. Коли напій буде готовий, залишити його охолоджуватися. Подати до столу, прикрасивши долькою лимона й листочком м'яти.

Напій із черешень

Інгредієнти:

500 г черешень;

100 г цукру;

100 г вишневого лікеру;

500 г морозива;

1,5 л газованої води.

Приготування

У великі келихи або високі склянки покласти по кілька черешень без кісточок, побризкати їх лікером. Додати по 1 ч. ложці цукру та 1 ст. ложка морозива. Залити газованою водою. Подавати з ложечкою та соломинкою.

Кава з молоком та вишневим лікером

Інгредієнти:

на 1/4 л молока – 50 г шоколаду;

1/4 л кави;

2 ч. ложки вишневого лікеру;

0,5 склянки збитих вершків;

1 ч. ложка какао-порошку.

Приготування

Натертий на дрібній тертці шоколад розчинити у киплячому молоці. Додати гарячу каву, лікер, трохи солі. Потім розлити цю суміш у крихітні філіжанки, додати вершки, а зверху посипати какао-порошком.

Нагадаємо

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