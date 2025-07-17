Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома
Киев • УНН
В июле, который неформально отмечается как месяц мороженого в Украине, УНН предлагает подборку рецептов домашнего мороженого. Среди них классическое ванильное, фруктово-ягодное без сливок, эскимо на палочке, шоколадное и мороженое с "Бейлисом".
Июль — жаркая пора, когда больше всего хочется полакомиться чем-то вкусным и прохладным. Мороженое — идеальное решение для этого. В США Национальный день мороженого (National Ice Cream Day) решили праздновать 20 июля, а в Украине его неформально отмечают в течение всего месяца.
Поэтому УНН решил подготовить подборку рецептов мороженого, которые можно приготовить дома.
Вашему вниманию несколько вкусных и простых рецептов мороженого, которые можно приготовить дома даже без мороженицы.
Классическое ванильное мороженое
Ингредиенты:
- Сливки 33% — 500 мл;
- Сгущенное молоко — 1 банка (380 г);
- Ванильный экстракт — 1 ч. ложка (или ванильный сахар — 1 пак.);
Приготовление
Взбить сливки до устойчивых пиков.
Добавить сгущенное молоко и ваниль, аккуратно перемешать лопаткой.
Вылить в контейнер и заморозить на 5–6 часов (лучше на ночь).
Перед подачей немного подержать при комнатной температуре, чтобы легко накладывать.
Фруктово-ягодное мороженое (без сливок)
Ингредиенты:
- Банан — 2 шт.;
- Ягоды по собственному вкусу — 300 г;
- Мед, сахар, сахарозаменитель — 1–2 ст. ложки (по вкусу);
- Лимонный сок — 1 ч. ложка.
Приготовление
Нарезать бананы и заморозить их.
Смешать в блендере замороженные бананы, ягоды, мед/сахар/заменитель и лимонный сок.
Взбить до кремовой текстуры.
Можно есть сразу как "сорбет" или заморозить еще на несколько часов.
Эскимо на палочке
Ингредиенты:
- Сливки 33% — 400 мл;
- Сгущенное молоко — 200 г;
- Ванильный сахар — 1 ч. ложка;
- Шоколад — 150 г (для глазури);
- Растительное масло (рафинированное) — 2 ст. ложки (для глазури).
Приготовление
Взбить сливки до пышной массы.
Добавить сгущенное молоко и ваниль, аккуратно перемешать.
Разлить в формочки для эскимо (или пластиковые стаканчики + палочки).
Заморозить минимум на 6 часов.
Растопить шоколад с маслом на водяной бане.
Застывшее мороженое вынуть из форм (под горячей водой), окунуть в глазурь и сразу вернуть в морозилку на 15 мин.
Лайфхак:
Если нет формочек, можно использовать маленькие пластиковые стаканчики и деревянные палочки (из аптеки или кофе).
Шоколадное мороженое
Ингредиенты:
- Сливки 33% — 400 мл;
- Сгущенное молоко — 1 банка;
- Какао-порошок — 3 ст. ложки;
- Шоколад черный (по желанию) — 50 г.
Приготовление
Взбить сливки.
В отдельной миске смешать сгущенное молоко с какао до однородности.
Добавить шоколадную массу к сливкам, осторожно перемешать.
Посыпать натертым шоколадом.
Заморозить.
Мороженое с "Бейлисом" (вариант не для детей)
Ингредиенты:
- Сливки 33% — 400 мл;
- Сгущенное молоко — 1 банка;
- Ликер Baileys — 100 мл;
- Шоколад тертый или крошка (по желанию).
Приготовление
Взбить сливки до пышности.
Смешать сгущенное молоко с ликером.
Аккуратно объединить сливки с ликерной смесью.
Добавить шоколадную крошку, перемешать.
Перелить в контейнер и заморозить на ночь.
Примечание:
Алкоголь из Baileys снижает температуру замерзания, поэтому мороженое будет мягче. Нельзя употреблять несовершеннолетним!
Напомним
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