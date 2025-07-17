Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома

Июль — жаркая пора, когда больше всего хочется полакомиться чем-то вкусным и прохладным. Мороженое — идеальное решение для этого. В США Национальный день мороженого (National Ice Cream Day) решили праздновать 20 июля, а в Украине его неформально отмечают в течение всего месяца.

Поэтому УНН решил подготовить подборку рецептов мороженого, которые можно приготовить дома.

Вашему вниманию несколько вкусных и простых рецептов мороженого, которые можно приготовить дома даже без мороженицы.

Классическое ванильное мороженое

Ингредиенты:

Сливки 33% — 500 мл;

Сгущенное молоко — 1 банка (380 г);

Ванильный экстракт — 1 ч. ложка (или ванильный сахар — 1 пак.);

Приготовление

Взбить сливки до устойчивых пиков.

Добавить сгущенное молоко и ваниль, аккуратно перемешать лопаткой.

Вылить в контейнер и заморозить на 5–6 часов (лучше на ночь).

Перед подачей немного подержать при комнатной температуре, чтобы легко накладывать.

Фруктово-ягодное мороженое (без сливок)

Ингредиенты:

Банан — 2 шт.;

Ягоды по собственному вкусу — 300 г;

Мед, сахар, сахарозаменитель — 1–2 ст. ложки (по вкусу);

Лимонный сок — 1 ч. ложка.

Приготовление

Нарезать бананы и заморозить их.

Смешать в блендере замороженные бананы, ягоды, мед/сахар/заменитель и лимонный сок.

Взбить до кремовой текстуры.

Можно есть сразу как "сорбет" или заморозить еще на несколько часов.

Эскимо на палочке

Ингредиенты:

Сливки 33% — 400 мл;

Сгущенное молоко — 200 г;

Ванильный сахар — 1 ч. ложка;

Шоколад — 150 г (для глазури);

Растительное масло (рафинированное) — 2 ст. ложки (для глазури).

Приготовление

Взбить сливки до пышной массы.

Добавить сгущенное молоко и ваниль, аккуратно перемешать.

Разлить в формочки для эскимо (или пластиковые стаканчики + палочки).

Заморозить минимум на 6 часов.

Растопить шоколад с маслом на водяной бане.

Застывшее мороженое вынуть из форм (под горячей водой), окунуть в глазурь и сразу вернуть в морозилку на 15 мин.

Лайфхак:

Если нет формочек, можно использовать маленькие пластиковые стаканчики и деревянные палочки (из аптеки или кофе).

Шоколадное мороженое

Ингредиенты:

Сливки 33% — 400 мл;

Сгущенное молоко — 1 банка;

Какао-порошок — 3 ст. ложки;

Шоколад черный (по желанию) — 50 г.

Приготовление

Взбить сливки.

В отдельной миске смешать сгущенное молоко с какао до однородности.

Добавить шоколадную массу к сливкам, осторожно перемешать.

Посыпать натертым шоколадом.

Заморозить.

Мороженое с "Бейлисом" (вариант не для детей)

Ингредиенты:

Сливки 33% — 400 мл;

Сгущенное молоко — 1 банка;

Ликер Baileys — 100 мл;

Шоколад тертый или крошка (по желанию).

Приготовление

Взбить сливки до пышности.

Смешать сгущенное молоко с ликером.

Аккуратно объединить сливки с ликерной смесью.

Добавить шоколадную крошку, перемешать.

Перелить в контейнер и заморозить на ночь.

Примечание:

Алкоголь из Baileys снижает температуру замерзания, поэтому мороженое будет мягче. Нельзя употреблять несовершеннолетним!

Напомним

В США отмечали Национальный день хот-дога. По этому случаю УНН подготовил подборку из пяти рецептов хот-догов, включая классический, с чеддером и беконом, нью-йоркский, сладкий и веганский.

Ранее УНН подготовил подборку рецептов освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета.