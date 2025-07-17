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Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома

Киев • УНН

 • 8612 просмотра

В июле, который неформально отмечается как месяц мороженого в Украине, УНН предлагает подборку рецептов домашнего мороженого. Среди них классическое ванильное, фруктово-ягодное без сливок, эскимо на палочке, шоколадное и мороженое с "Бейлисом".

Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома

 Июль — жаркая пора, когда больше всего хочется полакомиться чем-то вкусным и прохладным. Мороженое — идеальное решение для этого. В США Национальный день мороженого (National Ice Cream Day) решили праздновать 20 июля, а в Украине его неформально отмечают в течение всего месяца.

Поэтому УНН решил подготовить подборку рецептов мороженого, которые можно приготовить дома.

Вашему вниманию несколько вкусных и простых рецептов мороженого, которые можно приготовить дома даже без мороженицы.

Классическое ванильное мороженое

Ингредиенты:

  • Сливки 33% — 500 мл;
    • Сгущенное молоко — 1 банка (380 г);
      • Ванильный экстракт — 1 ч. ложка (или ванильный сахар — 1 пак.);

        Приготовление

        Взбить сливки до устойчивых пиков.

        Добавить сгущенное молоко и ваниль, аккуратно перемешать лопаткой.

        Вылить в контейнер и заморозить на 5–6 часов (лучше на ночь).

        Перед подачей немного подержать при комнатной температуре, чтобы легко накладывать.

        Фруктово-ягодное мороженое (без сливок)

        Ингредиенты:

        • Банан — 2 шт.;
          • Ягоды по собственному вкусу — 300 г;
            • Мед, сахар, сахарозаменитель — 1–2 ст. ложки (по вкусу);
              • Лимонный сок — 1 ч. ложка.

                Приготовление

                Нарезать бананы и заморозить их.

                Смешать в блендере замороженные бананы, ягоды, мед/сахар/заменитель и лимонный сок.

                Взбить до кремовой текстуры.

                Можно есть сразу как "сорбет" или заморозить еще на несколько часов.

                Эскимо на палочке

                Ингредиенты:

                • Сливки 33% — 400 мл;
                  • Сгущенное молоко — 200 г;
                    • Ванильный сахар — 1 ч. ложка;
                      • Шоколад — 150 г (для глазури);
                        • Растительное масло (рафинированное) — 2 ст. ложки (для глазури).

                          Приготовление

                          Взбить сливки до пышной массы.

                          Добавить сгущенное молоко и ваниль, аккуратно перемешать.

                          Разлить в формочки для эскимо (или пластиковые стаканчики + палочки).

                          Заморозить минимум на 6 часов.

                          Растопить шоколад с маслом на водяной бане.

                          Застывшее мороженое вынуть из форм (под горячей водой), окунуть в глазурь и сразу вернуть в морозилку на 15 мин.

                          Лайфхак: 

                          Если нет формочек, можно использовать маленькие пластиковые стаканчики и деревянные палочки (из аптеки или кофе).

                          Шоколадное мороженое

                          Ингредиенты:

                          • Сливки 33% — 400 мл;
                            • Сгущенное молоко — 1 банка;
                              • Какао-порошок — 3 ст. ложки;
                                • Шоколад черный (по желанию) — 50 г.

                                  Приготовление

                                  Взбить сливки.

                                  В отдельной миске смешать сгущенное молоко с какао до однородности.

                                  Добавить шоколадную массу к сливкам, осторожно перемешать.

                                  Посыпать натертым шоколадом.

                                  Заморозить.

                                   Мороженое с "Бейлисом" (вариант не для детей)

                                  Ингредиенты:

                                  • Сливки 33% — 400 мл;
                                    • Сгущенное молоко — 1 банка;
                                      • Ликер Baileys — 100 мл;
                                        • Шоколад тертый или крошка (по желанию).

                                          Приготовление

                                          Взбить сливки до пышности.

                                          Смешать сгущенное молоко с ликером.

                                          Аккуратно объединить сливки с ликерной смесью.

                                          Добавить шоколадную крошку, перемешать.

                                          Перелить в контейнер и заморозить на ночь.

                                          Примечание:

                                          Алкоголь из Baileys снижает температуру замерзания, поэтому мороженое будет мягче. Нельзя употреблять несовершеннолетним!

                                          Напомним

                                          В США отмечали Национальный день хот-дога. По этому случаю УНН подготовил подборку из пяти рецептов хот-догов, включая классический, с чеддером и беконом, нью-йоркский, сладкий и веганский.

                                          Ранее УНН подготовил подборку рецептов освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета.

                                          Яна Соколовская

                                          Яна Соколовская

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