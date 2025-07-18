День ідеальної сім’ї та День народження "Тетріса" : що святкують 18 липня

18 липня відзначають День ідеальної сім’ї, Всесвітній день слухання, День народження "Тетріса", Міжнародний день Нельсона Мандели та за церковним календарем вшановують пам’ять святих мучеників Якинта і Еміліяна.

УНН підготував подробиці свят та розповів, чим вони важливі.

Церковний календар

18 липня віряни вшановують пам’ять святих мучеників Якинта і Еміліяна. Якинт був юнаком зі східної провінції Римської імперії. Служив при дворі імператора Траяна. Під час язичницького свята відмовився приносити пожертву ідолам. За це його кинули до в’язниці, піддаючи жорстоким тортурам, де він помер у віці 20 років.

А мученик Еміліяна спалили живцем. Він був слугою римського чиновника в місті Доростол (Мезія). Під час правління імператора Юліяна Відступника за християнами велися жорстокі гоніння. Еміліян зруйнував язичницьких ідолів та святині, за що його схопили і довго катували.

Всесвітній день слухання

Це неофіційне свято, присвячене не лише здатності чути звуки, а й мистецтву слухати. Це навичка, яка дуже корисна для особистого спілкування.

У цей день наголошують на важливості:

Активного слухання — коли ми справді не лише слухаємо співрозмовника, а й чуємо, що він намагається донести;

Емоційної присутності — бути поруч душею, а не просто фізично;

Спілкування без гаджетів — вимкнути телефон і присвятити час живим діалогам;

Слухання тиші і природи — відчути спокій та гармонію, які ми часто ігноруємо.

День ідеальної сім’ї

День ідеальної сім’ї — це також неофіційне свято, яке не має закріпленої дати на міжнародному чи державному рівні, проте у соцмережах його активно згадують 18 липня, поширюючи дописи зі словами любові та турботи про близьких.

Цей день є приводом нагадати про важливі сімейні цінності, поговорити з рідними, провести час разом. Також попри гучну назву "ідеальна сім’я" слід пам’ятати, що ідеалів не існує, така атмосфера створюється завдяки прийняттю, діалогам та роботою над стосунками.

День народження "Тетріса"

Хоч офіційною датою народження гри вважається 6 червня 1984 року,

18 липня зазвичай пов’язують з "Тетрісом", оскільки в цей день гра вперше офіційно вийшла за межі СРСР і почала міжнародне "життя", хоч офіційною датою народження гри вважається 6 червня 1984 року.

Що означає, що гра почала міжнародне "життя"?

18 липня 1985 року одна з перших ліцензій на "Тетріс" була надана угорській компанії, яка зробила версію для комп’ютерів IBM PC. Саме дало можливість потрапити в руки західних видавців, зокрема, британської компанії Andromeda Software.

Цей момент часто вважають початком міжнародної історії Тетріса, адже після цього гра потрапила до США, Японії та решти світу, стала хітом на Game Boy, а згодом — однією з найвідоміших ігор в історії.

В історії відеоігор це вважається ключовим поворотом, адже це одна з небагатьох ігор, що об’єднала Схід і Захід у часи Холодної війни.

Міжнародний день Нельсона Мандели

Щороку відзначають 18 липня у день народження Нельсона Мандели (1918–2013).

Нельсон Мандела — це борець за права людини, противник апартеїду в Південній Африці, лауреат Нобелівської премії миру (1993) та президент ПАР (1994–1999).

Він провів 27 років у в’язниці за свої політичні переконання, але звільнившись не закликав до помсти, а до мирного примирення та національного єднання.

Проголосили цю дату в Генеральній Асамблеєї ООН у 2009 році. із метою вшанувати спадщину Мандели, який усе життя присвятив просуванню прав людини, боротьбі з расизмом, побудові справедливого суспільства.

Зазвичай у цей день символічно присвячують 67 хвилин добрим справам, адже Мандела провів 67 років свого життя у служінні людям.

Нагадаємо

17 липня в Україні відзначали Всесвітній день міжнародного правосуддя, День татуювання, День етнографа, Всесвітній день Емоджі та День святої великомучениці Марини (Маргарити Антіохійської).