День идеальной семьи и День рождения "Тетриса": что празднуют 18 июля

18 июля отмечают День идеальной семьи, Всемирный день слушания, День рождения "Тетриса", Международный день Нельсона Манделы и по церковному календарю чтят память святых мучеников Иакинфа и Емилиана.

УНН подготовил подробности праздников и рассказал, чем они важны.

Церковный календарь

18 июля верующие чтят память святых мучеников Иакинфа и Емилиана. Иакинф был юношей из восточной провинции Римской империи. Служил при дворе императора Траяна. Во время языческого праздника отказался приносить пожертвование идолам. За это его бросили в тюрьму, подвергая жестоким пыткам, где он умер в возрасте 20 лет.

А мученика Емилиана сожгли заживо. Он был слугой римского чиновника в городе Доростол (Мезия). Во время правления императора Юлиана Отступника за христианами велись жестокие гонения. Емилиан разрушил языческих идолов и святыни, за что его схватили и долго пытали.

Всемирный день слушания

Это неофициальный праздник, посвященный не только способности слышать звуки, но и искусству слушать. Это навык, который очень полезен для личного общения.

В этот день подчеркивают важность:

Активного слушания — когда мы действительно не только слушаем собеседника, но и слышим, что он пытается донести;

Эмоционального присутствия — быть рядом душой, а не просто физически;

Общения без гаджетов — выключить телефон и посвятить время живым диалогам;

Слушания тишины и природы — ощутить покой и гармонию, которые мы часто игнорируем.

День идеальной семьи

День идеальной семьи — это также неофициальный праздник, который не имеет закрепленной даты на международном или государственном уровне, однако в соцсетях его активно упоминают 18 июля, распространяя сообщения со словами любви и заботы о близких.

Этот день является поводом напомнить о важных семейных ценностях, поговорить с родными, провести время вместе. Также несмотря на громкое название "идеальная семья" следует помнить, что идеалов не существует, такая атмосфера создается благодаря принятию, диалогам и работе над отношениями.

День рождения "Тетриса"

Хотя официальной датой рождения игры считается 6 июня 1984 года,

18 июля обычно связывают с "Тетрисом", поскольку в этот день игра впервые официально вышла за пределы СССР и начала международную "жизнь", хотя официальной датой рождения игры считается 6 июня 1984 года.

Что означает, что игра начала международную "жизнь"?

18 июля 1985 года одна из первых лицензий на "Тетрис" была предоставлена венгерской компании, которая сделала версию для компьютеров IBM PC. Именно это дало возможность попасть в руки западных издателей, в частности, британской компании Andromeda Software.

Этот момент часто считается началом международной истории Тетриса, ведь после этого игра попала в США, Японию и остальной мир, стала хитом на Game Boy, а затем — одной из самых известных игр в истории.

В истории видеоигр это считается ключевым поворотом, ведь это одна из немногих игр, объединившая Восток и Запад во времена Холодной войны.

Международный день Нельсона Манделы

Ежегодно отмечают 18 июля в день рождения Нельсона Манделы (1918–2013).

Нельсон Мандела — это борец за права человека, противник апартеида в Южной Африке, лауреат Нобелевской премии мира (1993) и президент ЮАР (1994–1999).

Он провел 27 лет в тюрьме за свои политические убеждения, но освободившись не призывал к мести, а к мирному примирению и национальному единению.

Провозгласили эту дату в Генеральной Ассамблее ООН в 2009 году. с целью почтить наследие Манделы, который всю жизнь посвятил продвижению прав человека, борьбе с расизмом, построению справедливого общества.

Обычно в этот день символически посвящают 67 минут добрым делам, ведь Мандела провел 67 лет своей жизни в служении людям.

Напомним

17 июля в Украине отмечали Всемирный день международного правосудия, День татуировки, День этнографа, Всемирный день Эмодзи и День святой великомученицы Марины (Маргариты Антиохийской).