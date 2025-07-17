17 липня: Міжнародний день татуювання, правосуддя, етнографа та Емоджі

Сьогодні, 17 липня, в Україні відзначають Всесвітній день міжнародного правосуддя, День татуювання, День етнографа, Всесвітній день Емоджі та День святої великомучениці Марини (Маргарити Антіохійської), пише УНН.

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Міжнародний день татуювання

Міжнародний день татуювання відзначають щорічно 17 липня як свято шанувальників татуювань. Це день визнання татуювання як особистісного, культурного та художнього самовираження.

Цю дату обрали на честь першої жінки-татуювальниці в США Маргарет Парлора.

Вперше масово відзначали свято в 2016 році завдяки соцмережам і ентузіастам культури тату.

Раніше у давніх цивілізаціях татуювання мали духовне, племінне або воїнське значення, а сьогодні – це про мистецтво, пам’ять, ідентичність чи естетику.

У багатьох країнах тату стали частиною поп-культури, моди й індивідуальності. А в Україні зараз з'являється все більше патріотичних тату — тризуби, гасла, дати вторгнення, портрети загиблих побратимів.

Культура татуювання активно розвивається: все більше людей стають тату-майстрами та відкривають студії.

Всесвітній день міжнародного правосуддя

Всесвітній день міжнародного правосуддя (World Day for International Justice) відзначають щороку 17 липня, аби нагадати про ухвалення Римського статуту у 1998 році — документа, який заснував Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі.

Метою цього дня є підтримка міжнародної юстиції, верховенства права і прав людини, а також протидія воєнним злочинам, геноциду та злочинам проти людяності. Крім того, цей день є нагадуванням, що безкарність не повинна залишатися нормою у світі.

Всесвітній день міжнародного правосуддя ще називають Днем правосуддя, Днем МКС, або Justice Day.

Символом міжнародного правосуддя є ваги, меч Феміди, або Гаазький палац миру.

День етнографа

Це професійне свято українських дослідників культури, традицій, звичаїв, побуту та духовної спадщини народу, яке відзначають неофіційно в день народження видатного українського етнографа Федора Вовка.

Федір Вовк – це один із перших науковців, що довів антропологічну єдність українців та захищав українську ідентичність на міжнародному рівні. Автор праць про весільні обряди, сорочки, писанки, хати.

Результати етнографії в Україні можна побачити в:

Музеї просто неба в Пирогові (Київ);

Шевченківському гаю у Львові;

Етнофестивалі: “Країна Мрій”, “Фольк-вир”, “Зашків”.

Всесвітній день Емоджі

Це щорічне свято всіх смайликів, піктограм, жестів та символів, які використовуються щодня у цифровому спілкуванні.

Більшість систем, особливо Apple, зображають іконку календаря з датою "17 липня" — саме тому цей день був обраний як офіційне емоджі-свято.

Його у 2014 році започаткував у 2014 році Джеремі Бердж — засновник найбільшого онлайн-довідника емоджі Emojipedia.

17 липня користувачам соцмереж слід очікувати на презентацію нових емоджі на таких платформах як Apple, Google, Twitter та інших.

У соцмережах зазвичай запускають челенджі, флешмоби та топ-10 улюблених емоджі. Виходять тематичні статті, стікерпаки, AR-фільтри та емоджі-мерч.

Цікавий факт – перші емоджі з’явилися у Японії у 1999 році.

Церковне свято

День святої великомучениці Марини (Маргарити Антіохійської) відзначають 17 липня (за юліанським календарем).

Свята великомучениця Марина (у грецькій традиції — Маргарита Антіохійська) — ранньохристиянська свята III століття, яка прийняла мученицьку смерть за віру у Христа.

Вона народилася на території сучасної Туреччини, в Антіохії Писидійській. Була дочкою язичницького жерця, а в 15 років прийняла християнство.

Відмовилася від шлюбу з римським правителем Олімврієм, бо хотіла зберегти віру і чистоту. За це її жорстоко катували, кидали до в’язниці, палили вогнем, занурювали у воду.

Згідно з переказами, її чудесно зцілював ангел, а диявол приходив до неї у вигляді змія.

Зрештою, її стратили через відсічення голови, вона прийняла смерть з молитвою.

Нагадаємо

16 липня в Україні відзначали День бухгалтера та аудитора, а у світі – День PR-фахівця, Міжнародний день драг-культури, День хот-дога та Всесвітній день змій. Також цього дня вшановують пам'ять святого мученика Атеногена.

З нагоди Дня хот-дога УНН підготував добірку з п'яти рецептів хот-догів, включаючи класичний, з чедером та беконом, нью-йоркський, солодкий та веганський.

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