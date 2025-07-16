Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються

14 липня Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння України, однак ініціативу підтримали не всі країни Альянсу. УНН вирішив з’ясувати, хто став союзником, а хто - відмовився та підтримує збройну агресію та політику рф, закликаючи до "миру".

Підтримка експрес‑плану президента США Дональда Трампа відбувалась переважно серед євроатлантичних союзників.

Країни НАТО та ЄС, що підтримали план Трампа щодо передачі зброї Україні:

Німеччина

Позиція: один із головних партнерів ініціативи.

Дії: погодилась оплатити нові комплекси Patriot, які США поставлять Україні.

Заява: канцлер Фрідріх Мерц заявляв, що Німеччина готова брати на себе відповідальність у зміцненні безпеки України.

"Ми також готові придбати додаткові системи Patriot у США, щоб надати їх Україні", – сказав він, інформували в Reuters.

Швеція

Позиція: активна підтримка ініціативи.

Дії: міністр оборони Паль Йонсон підтвердив готовність профінансувати частину пакету.

Заява: "Я вітаю важливе рішення президента Трампа зробити можливим доставити більш просунуту зброю в Україну та значно посилити економічний тиск на Росію", - сказав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на X, заспокоюючи продовжувати свій внесок у "швидкі та суттєві поставки в Україну".

Данія

Позиція: повністю підтримує план.

Дії: готує гроші для фінансування американських озброєнь.

Заяви: глава МЗС: "Це – швидка і практична модель допомоги".

Норвегія

Позиція: участь підтверджена.

Дії: фінансова підтримка, співпраця з НАТО, ППО для України.

Заяви: міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також зазначив, що угода США з НАТО зробить підтримку України більш "цільовою" та "стійкою", одночасно відправляючи "чіткий сигнал" кремлю.

Фінляндія

Позиція: позитивне ставлення.

Дії: очікується участь після детального аналізу формату.

Заяви: президент Александр Стубб висловив підтримку публічно (через X).

"Я вітаю рішення президента Дональда Трампа надати Україні більше зброї у боротьбі проти незаконної агресивної війни Росії", - написав президент Фінляндії Олександр Стабб на X.

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Естонія, Латвія, Литва

Позиція: одні з найактивніших прихильників.

Дії: підтримка плану, бажання пришвидшити поставки ППО.

Заяви: у Литві заявляли, що "будь-яка схема, що надає Україні більше засобів захисту — правильна".

Виступаючи перед Радою закордонних справ у Брюсселі у вівторок, міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будрис вважав 50-денний термін Трампа для припинення вогню та введення вторинних санкцій "чітким сигналом для Європи".

"Своєчасно і важливо для України та її народу. Ефективна протиповітряна оборона терміново потрібна, оскільки росія ескалує жорстокі напади на цивільних осіб, міста та інфраструктуру", - також прокоментував міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Нідерланди

Позиція: "позитивне ставлення".

Дії: готується до внеску через НАТО, оцінює, які системи можуть бути профінансовані.

Канада

Позиція: схвалення ініціативи.

Дії: входить до кола країн, які беруть участь у фінансуванні закупівель.

Велика Британія

Позиція: частина координаційної групи.

Дії: розглядає фінансування доставки додаткових ППО та артилерійських систем.

Координація: НАТО.

Формат: НАТО взяла на себе роль координатора коштів, логістики і прозорого моніторингу передач.

Структура: ініціатива інтегрована в нову платформу закупівель "NATO Support & Procurement Agency".

На зустрічі з Трампом Рютте заявив, що значна кількість союзників по НАТО, включаючи Німеччину, Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, готові переозброїти Україну в рамках угоди.

"Вони всі хочуть бути частиною цього. І це лише перша хвиля. Буде більше", - сказав він, передає The Guardian.

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Країни, які не підтримали ініціативу:

Чехія

Позиція: уряд не приєднується до американської ініціативи з передавання Patriot-систем через НАТО.

Причина: Чехія вже веде власну ініціативу щодо боєприпасів для України й концентрується на цьому напрямі.

Заяви: прем'єр Петро Фіала чітко заявив, що країна не приєднається до ініціативи НАТО з купівлі зброї за американську програму, натомість сконцентрується на інших підтримках, таких як ініціатива з боєприпасами.

Угорщина

Позиція: Угорщина не братиме участі в озброєнні України.

Причина: орієнтація уряду на "мирне врегулювання" конфлікту та тісні зв'язки з росією.

Коментар: міністр Сійярто вкотре підтвердив нейтральну позицію Будапешта, передавали угорські ЗМІ.

Словаччина

Позиція: категорична відмова брати участь у передачі американської зброї.

Причина: прем'єр Роберт Фіцо виступає за припинення постачання зброї та закликає до переговорів із Росією.

Заяви: "Ми не повинні підливати масла у вогонь. Потрібен мир, а не ракети".

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Інші країни

Без уваги не слід залишати і ті країни, які вирішили зберігати умовну нейтральність та обережність. Їх позиції залишаються не до кінця визначеними. Серед них:

Італія — поки не оприлюднила чітку позицію, але коаліція розділена, очікується оцінка з парламенту;

Австрія — нейтральна країна в НАТО, яка не бере участі у військовій допомозі;

Швейцарія — зберігає нейтралітет, не бере участі у постачанні зброї жодній стороні.

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14 липня Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння України. Генсек НАТО Марк Рютте назвав угоду "дійсно великою", зазначивши, що це перша хвиля допомоги.

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