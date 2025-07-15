Європейські союзники по НАТО та Канада візьмуть на себе "основну роль у фінансуванні" американської зброї для України - ЗМІ

Європейські союзники по НАТО та Канада візьмуть на себе "основну роль у фінансуванні" американської зброї, що надходить до України, з посиланням на чиновника НАТО повідомляє Sky News, пише УНН.

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Президент США Дональд Трамп вчора оголосив, що США продаватимуть зброю НАТО, яка потім може бути передана Україні.

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"Кілька європейських країн вже зобов'язалися підтримати цю ініціативу, включаючи Німеччину, Норвегію, Данію, Нідерланди, Швецію, Велику Британію, Канаду та Фінляндію", пише видання

Чиновник НАТО повідомив, що "альянс координуватиме поставку зброї, яка включатиме системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше обладнання".

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