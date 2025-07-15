Европейские союзники по НАТО и Канада возьмут на себя "основную роль в финансировании" американского оружия для Украины - СМИ
Киев • УНН
Европейские союзники НАТО и Канада возьмут на себя основную роль в финансировании американского оружия для Украины. Это будет включать системы противовоздушной обороны, боеприпасы и другое оборудование.
Европейские союзники по НАТО и Канада возьмут на себя "основную роль в финансировании" американского оружия, поступающего в Украину, со ссылкой на чиновника НАТО сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
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"Несколько европейских стран уже обязались поддержать эту инициативу, включая Германию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Швецию, Великобританию, Канаду и Финляндию", - пишет издание.
Чиновник НАТО сообщил, что "альянс будет координировать поставку оружия, которое будет включать системы противовоздушной обороны, боеприпасы и другое оборудование".
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