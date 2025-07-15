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"Це розумно придумав президент": генсек НАТО заявив, що Трамп обрав правильну тактику щодо путіна

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав світових лідерів, які торгують з москвою, спонукати путіна до миру в Україні. Це пов'язано із загрозою введення вторинних мит президентом Трампом, який також планує збільшити військову допомогу Україні.

"Це розумно придумав президент": генсек НАТО заявив, що Трамп обрав правильну тактику щодо путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив світових лідерів, які торгують із москвою, що їм слід зателефонувати президентові росії володимиру путіну і підштовхнути його до миру в Україні до того, як набудуть чинності вторинні мита президента Трампа. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю генсека Північноатлантичного Альянсу для Fox News.

Сьогодні, якщо ви перебуваєте в Пекіні, Делі чи Бразилії і знаєте, що з вами трапиться те саме, ви, можливо, захочете зателефонувати володимиру і сказати: "Привіт, друже, ми як і раніше купуємо у тебе щось, але тобі потрібно серйозно поставитися до переговорів про припинення вогню чи мирну угоду"

- сказав Рютте в інтерв'ю ведучому програми Special Report телеканалу Fox News Брету Байєру.

 "Це стосуватиметься і росії, але це справді суттєво і справедливо - це розумно придумав президент", - зауважив генеральний секретар НАТО щодо загрози Трампа запровадити мито.

За його словами, в Альянсі планують постачати озброєння Києву в рамках пакетів військової допомоги, які будуть "максимально ефективними".

Він також додав, що минулого тижня Трамп сказав йому про своє бажання втрутитися в ситуацію в Україні.

Минулого четверга мені зателефонував президент Трамп і сказав: "Марку, ми дійсно хочемо збільшити підтримку України в питанні постачання зброї". А сьогодні вранці я був у Білому домі, і він сказав, що, коли йдеться про санкції, нам, очевидно, потрібно зробити наступний крок зараз

- повідомив Рютте.

Генсек НАТО впевнений, що Трамп був роздратований своєю останньою телефонною розмовою з російським диктатором володимиром путіним.

Нагадаємо

За інформацією CBS News, президент США Дональд Трамп розглядає можливість схвалення багатомільярдного фінансування для України вперше з моменту свого вступу на посаду. Воно може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал росії, яка останніми днями масовано атакує Україну за допомогою безпілотників та ракет.  

Дональд Трамп заявив про намір надіслати Україні ракети Patriot, вартість яких відшкодує Європейський Союз. Президент США дедалі більше розчаровується в путіні, оскільки російський диктатор чинить опір спробам Трампа домовитися про припинення вогню між Україною та росією.

Глава Білого дому також висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.

Трамп оголосив про угоду з НАТО про постачання зброї Україні14.07.25, 18:51 • 8934 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Марк Рютте
Fox News
Білий дім
НАТО
Делі
Пекін
MIM-104 Patriot
Бразилія
Дональд Трамп
Україна
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