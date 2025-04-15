Кількість днів зі спекою понад 35 градусів різко зросла у найбільших столицях світу

За останні три десятиліття кількість днів, коли температура в 20 найбільших столицях світу сягає 35°C або вище, збільшилася на 52%, що наражає понад 300 мільйонів людей на небезпеку екстремальної спеки.