У південноіндійському регіоні Нілгіріс екологи намагаються відновити природні ліси, знищені чайними плантаціями. Промислове
вирощування чаю за 200 років знищило 70% місцевих лісів та луків.
Індекс якості повітря в Делі досяг критичної позначки 457, що призвело до введення IV рівня обмежень. Влада закриває школи,
забороняє будівництво та обмежує рух транспорту.
У столиці Індії критично погіршилась якість повітря, перевищивши безпечні норми ВООЗ у 25-30 разів. Влада закликає жителів
залишатися вдома та обмежує будівництво через високий рівень забруднення PM 2.5.
За останні три десятиліття кількість днів, коли температура в 20 найбільших столицях світу сягає 35°C або вище, збільшилася на
52%, що наражає понад 300 мільйонів людей на небезпеку екстремальної спеки.
Індія зафіксувала рекордну температуру понад 50 ° C. Найбільше постраждали перенаселені мегаполіси. У державних лікарнях інформують про кількість смертей.
Ціни на нафту зросли на торгах в Азії на очікуваннях продовження скорочення видобутку країнами ОПЕК+ та зростання споживання
палива під час пікового літнього сезону попиту.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію з дводенним візитом, щоб обговорити з міністром закордонних справ
д-ром Джайшанкаром економічні проекти, реконструкцію та двостороннє співробітництво.
За даними слідства, російський командир євген делі організував затримання і катування місцевих жителів під час окупації
Кінбурнської коси в Україні.