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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25303 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153566 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137460 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133518 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133794 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195935 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77495 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164577 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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У південноіндійському регіоні Нілгіріс екологи намагаються відновити природні ліси, знищені чайними плантаціями. Промислове вирощування чаю за 200 років знищило 70% місцевих лісів та луків.

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Делі огорнув густий туман: через високий рівень забруднення повітря запроваджують обмеження

Індекс якості повітря в Делі досяг критичної позначки 457, що призвело до введення IV рівня обмежень. Влада закриває школи, забороняє будівництво та обмежує рух транспорту.

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Рівень забруднення повітря в Делі перевищив норму ВООЗ у 30 разів

У столиці Індії критично погіршилась якість повітря, перевищивши безпечні норми ВООЗ у 25-30 разів. Влада закликає жителів залишатися вдома та обмежує будівництво через високий рівень забруднення PM 2.5.

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Кількість днів зі спекою понад 35 градусів різко зросла у найбільших столицях світу

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Екстремальна спека в Індії: понад 10 людей гинуть, коли температура досягає 50C

Індія зафіксувала рекордну температуру понад 50 ° C. Найбільше постраждали перенаселені мегаполіси. У державних лікарнях інформують про кількість смертей.

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Нафта зростає в ціні на тлі очікувань збереження скорочень видобутку

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