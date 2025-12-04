$42.200.13
12:31
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 11647 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 8400 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 10731 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 12072 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 23147 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 39224 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35116 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45158 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 57955 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Індія отримає російський підводний човен за угодою на $2 млрд на тлі візиту путіна - Bloomberg

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Індія заплатить близько 2 мільярдів доларів за лізинг атомного підводного човна у росії, завершивши десятирічні переговори. Угода передбачає поставку судна протягом двох років, хоча контракт був підписаний у березні 2019 року.

Індія отримає російський підводний човен за угодою на $2 млрд на тлі візиту путіна - Bloomberg

Індія заплатить близько 2 мільярдів доларів за лізинг атомного підводного човна у росії, з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Bloomberg, вказуючи, що завершення угоди про поставку судна відбувається після приблизно десяти років переговорів, якраз коли глава кремля володимир путін цього тижня відвідує Нью-Делі, пише УНН.

Деталі

Переговори щодо лізингу ударного підводного човна у росії були в глухому куті протягом багатьох років через переговори щодо ціни, повідомили джерела. Зараз сторони домовилися про угоду, і індійські чиновники відвідають російську верф у листопаді, сказали вони. Індія очікує отримати судно протягом двох років, хоча складність проєкту означає, що це може бути пізніше, сказали вони.

Уряд уточнив у дописі в соціальних мережах у четвер, що контракт було підписано в березні 2019 року. Поставка була затримана, і тепер судно мало б прибути у 2028 році.

путін має прибути до Індії в четвер з першим візитом до країни після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді, щоб підкреслити оборонні та енергетичні зв'язки між двома країнами, пише видання.

Моді в останні місяці намагався зміцнити зв'язки з росією та Китаєм, стверджуючи про стратегічну автономію Індії після того, як президент США Дональд Трамп запровадив на товари країни каральні ставки мит обсягом 50%. Уряд Моді зараз веде переговори щодо торговельної угоди щодо зниження цих мит, які були введені в межах спроб Трампа чинити тиск на Індію, щоб вона припинила купувати російську нафту, на тлі того, як він шукає важелі впливу на путіна, щоб припинити бойові дії в Україні.

Напередодні візиту путіна начальник штабу ВМС Індії Дінеш К. Тріпаті заявив цього тижня, що введення в експлуатацію ударного підводного човна очікується найближчим часом, не надаючи подробиць. Підводний човен буде більшим за два, що вже входять до складу флоту ВМС країни.

Індія розробила балістичні ракети підводних човнів (БРПЧ), здатні нести ядерну зброю, що теоретично забезпечує їй так звану тріаду атомної зброї, яку можна доставляти з суші, моря та повітря, ідеться у звіті Nuclear Threat Initiative.

Атомні судна значно перевершують дизельно-електричні аналоги. Вони, як правило, більші, можуть набагато довше залишатися під водою та тихіші, що ускладнює їх відстеження, особливо під час патрулювання величезних районів Індійського та Тихого океанів. За даними NTI, Індія наразі експлуатує 17 дизельних підводних човнів.

Індійські атомні підводні човни, що використовуються для стратегічного стримування, побудовані власними силами та призначені для несення БРПЧ. Індія також готується будувати атомні ударні підводні човни, призначені для полювання та знищення ворожих підводних човнів та надводних кораблів, пише видання.

Згідно з умовами лізингу, російський ударний підводний човен не може бути використаний у війні. Це допоможе Індії навчати моряків та вдосконалювати операції з атомними човнами, оскільки вона будує власні судна, повідомили джерела.

Взяте у лізинг у росії судно буде у складі ВМС Індії протягом 10 років. Останній російський човен, також взятий у лізинг на 10 років, повернувся у 2021 році, повідомили джерела. Договір лізингу включатиме технічне обслуговування, сказали вони.

Індія продовжує підтримувати давні зв'язки з рф, прагнучи до глибших зв'язків зі США. Вона зменшила свою залежність від російської зброї, придбавши більше озброєнь у США та європейських країн.

Навіть попри це, рішення Моді покладатися на росію щодо атомних підводних човнів демонструє легкість Індії у відносинах з москвою щодо критично важливих платформ, попри критику з боку Трампа, зауважує видання.

"Вони купили переважну більшість свого військового обладнання у росії та є найбільшим покупцем енергоносіїв росії з Китаєм", - заявляв Трамп у дописі у Truth Social у липні. США тиснули на Індію, щоб вона припинила купувати російську нафту, запровадивши 25%-не "вторинне мито" на імпорт індійських товарів до США з кінця серпня.

За даними Тріпаті, третій підводний човен Індії з балістичними ракетами, як очікується, приєднається до ядерних сил наступного року. Окрім того, Індія будує два атомні ударні підводні човни, повідомляє Bloomberg.

кремль посилює свою пропаганду в Індії04.12.25, 04:24 • 3990 переглядiв

Доповнення

Оскільки регіон Індійського океану привертає все більше уваги, інтерес до таких суден зростає. Австралія об'єднує зусилля з Великою Британією та США для будівництва аналогічних човнів у межах безпекового партнерства AUKUS. Досі лише кілька країн - США, Велика Британія, Франція, Китай та росія - мали технології для розгортання та експлуатації атомних підводних човнів.

Південна Корея також співпрацює зі США у будівництві атомних підводних човнів.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
AUKUS
Bloomberg
Делі
Австралія
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Південна Корея
Франція
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна