Британія уклала контракт з Rolls Royce на проєктування та виробництво ядерних реакторів для підводного флоту. Восьмирічна угода
"Unity" створить понад 1000 нових робочих місць та збереже 4000 існуючих.
Кевін Радд, посол Австралії у Вашингтоні, видалив свої попередні критичні коментарі про Дональда Трампа. Прем'єр Австралії провів розмову з Трампом щодо угоди AUKUS та питань безпеки.
Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у телефонній розмові запевнив президента США Джо Байдена в незмінній підтримці
України з боку Великої Британії.
Південна Корея провела переговори про приєднання до другого етапу оборонного пакту AUKUS, спрямованого на обмін військовими
технологіями, з можливістю надання своїх оборонних, наукових і технологічних можливостей.
Велика Британія і Австралія підписали оборонну угоду, яка сприятиме співпраці у сфері підводної війни, розмінування, обміну розвідданими, боротьбі з кліматичними змінами і спільним військовим навчанням.
Південна Африка підтвердила, що Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати приєднаються до БРІКС, тоді
як Аргентина відхилила запрошення.
Нова Зеландія розпочне переговори з Австралією про співпрацю в рамках AUKUS і вважає, що США повинні більш інтенсивно працювати в
Тихоокеанському регіоні.