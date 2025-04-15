Нова Зеландія обговорює приєднання до розширеного угруповання AUKUS у складі Австралії, Великої Британії і США

Нова Зеландія розпочне переговори з Австралією про співпрацю в рамках AUKUS і вважає, що США повинні більш інтенсивно працювати в Тихоокеанському регіоні.