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Адміністрація Трампа хоче переглянути участь США у важливій угоді щодо підводних човнів

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Пентагон розпочав перегляд участі США в AUKUS, партнерстві з Австралією та Великою Британією. Угода передбачає розробку гіперзвукової зброї та атомних підводних човнів.

Адміністрація Трампа хоче переглянути участь США у важливій угоді щодо підводних човнів

Пентагон розпочав перегляд участі Сполучених Штатів у масштабному та історичному партнерстві між Вашингтоном, Великою Британією та Австралією, спрямованому на стримування зростаючого впливу Китаю. В рамках цього партнерства отримала Австралія отримала можливість створювати власні атомні підводні човни, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Угода, яка підтверджувалася кожного року, передбачає спільну розробку гіперзвукової зброї та атомних підводних човнів. Це унікальне і вкрай важливе безпекове партнерство, яке може зміцнити морську перевагу союзників у Тихому океані та забезпечити створення новітнього озброєння.

Це можливість для Міністерства оборони переконатися, що зусилля відповідають пріоритетам адміністрації Трампа

- зазначив один із посадовців.

Джерела не уточнили, яким чином адміністрація Дональда Трампа може змінити масштабний пакет співпраці або коли саме буде ухвалено рішення. Варто зазначити, що угода має широку підтримку серед американських законодавців і держсекретаря Марко Рубіо.

Міністр оборони Річард Марлес применшив ризик перегляду адміністрацією Трампа програми AUKUS, як і колишній прем'єр-міністр Скотт Моррісон, архітектор угоди. Обидва заявили, що у Вашингтоні все ще існує сильна підтримка тристоронньої угоди.

Марлес сказав, що "природно", що Сполучені Штати розглянуть проект. Він додав, що австралійський уряд знав про перегляд угоди протягом тижнів і був у курсі процесу. Моррісон додав, що перегляд є відомчим процесом, а не політичним рішенням. Його не слід "перебільшено тлумачити", але Австралія повинна "обґрунтувати свою позицію", щоб угода вижила.

Довідково

AUKUS - англійська абревіатура Австралії, Великої Британії та США. Це тристоронній оборонний пакт у рамках якого військово-морський флот Австралії вперше отримав можливість будувати атомні підводні човни. Угода охоплює такі ключові області як штучний інтелект, кібервійна, потенціал підводного флоту і потенціал удару на далекі відстані. Вона також включає ядерний компонент.

Доповнення

Американські посадовці висловили сумніви щодо передачі Україні танків M1A1 Abrams зі складів Австралії. Є побоювання, що українцям буде важко їх обслуговувати, адже це війна дронів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
M1 Abrams
Елбридж Колбі
Марко Рубіо
AUKUS
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Австралія
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Сполучені Штати Америки
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