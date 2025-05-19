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США сумніваються у доцільності передачі Україні австралійських танків Abrams - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2158 перегляди

Американські посадовці висловили сумніви щодо передачі Україні танків M1A1 Abrams зі складів Австралії. Є побоювання, що українцям буде важко їх обслуговувати, адже це війна дронів.

США сумніваються у доцільності передачі Україні австралійських танків Abrams - ЗМІ
www.abc.net.au

Американські посадовці висловлюють сумніви щодо доцільності передавання Україні танків M1A1 Abrams зі складів Австралії. Про це повідомляє австралійське ABC, пише УНН.

Деталі 

Повідомляється, що під час зустрічі в Римі прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанізі підтвердив, що парк уживаних танків М1А1 вже в дорозі. За інформацією ABC, процес навантаження перших із 49 транспортних засобів на вантажне судно розпочався нещодавно, але уряд не обговорюватиме їхнього поточного місцезнаходження або очікуваної дати прибуття в Європу з "міркувань безпеки".

Перш ніж почати процес постачання, Австралії довелося чекати схвалення Вашингтона на експорт танків американського виробництва до третьої країни. Цей дозвіл вони отримали, навіть попри те, що американські офіційні особи потай залишалися розчарованими цією передачею, пише видання.

"Минулого року, ще до повернення Дональда Трампа на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправлення танків Abrams буде складним, і коли вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх обслуговувати", - повідомив ABC один американський чиновник на умовах анонімності.

Минулого місяця представник Міністерства оборони Австралії заявив, що існують деякі побоювання, що відправка великих танків в Україну - не найкращий спосіб надання військової допомоги.

"Ми починаємо сумніватися, чи дійсно українці хочуть ці машини. Дах бака - найслабше місце Abrams, а це війна безпілотників", - сказав чиновник.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз відмовився прокоментувати, чи висловлювали офіційні особи США будь-які побоювання з приводу пожертвування.

"Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною і Сполученими Штатами, щоб ця поставка відбулася, і танки вирушили в дорогу", - заявив він.

"Перший транш уже деякий час перебуває в дорозі, але я не буду вдаватися в подробиці", - додав він.

Нагадаємо 

Раніше УНН повідомляв, що Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізі в Римі. 

Премʼєр-міністр Австралії повідомив, що танки Abrams уже прямують до України, а загальна сума наданої допомоги становить 1,5 млрд дол. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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