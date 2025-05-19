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США сомневаются в целесообразности передачи Украине австралийских танков Abrams - СМИ

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Американские чиновники выразили сомнения относительно передачи Украине танков M1A1 Abrams со складов Австралии. Есть опасения, что украинцам будет трудно их обслуживать, ведь это война дронов.

США сомневаются в целесообразности передачи Украине австралийских танков Abrams - СМИ
www.abc.net.au

Американские чиновники выражают сомнения относительно целесообразности передачи Украине танков M1A1 Abrams со складов Австралии. Об этом сообщает австралийское ABC, пишет УНН.

Детали 

Сообщается, что во время встречи в Риме премьер-министр Австралии Энтони Альбанизи подтвердил, что парк подержанных танков М1А1 уже в пути. По информации ABC, процесс погрузки первых из 49 транспортных средств на грузовое судно начался недавно, но правительство не будет обсуждать их текущее местонахождение или ожидаемую дату прибытия в Европу из "соображений безопасности".

Прежде чем начать процесс поставки, Австралии пришлось ждать одобрения Вашингтона на экспорт танков американского производства в третью страну. Это разрешение они получили, даже несмотря на то, что американские официальные лица втайне оставались разочарованными этой передачей, пишет издание.

"В прошлом году, еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка танков Abrams будет сложной, и когда они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их обслуживать", - сообщил ABC один американский чиновник на условиях анонимности.

В прошлом месяце представитель Министерства обороны Австралии заявил, что существуют некоторые опасения, что отправка больших танков в Украину - не лучший способ оказания военной помощи.

"Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины. Крыша бака - самое слабое место Abrams, а это война беспилотников", - сказал чиновник.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз отказался прокомментировать, выражали ли официальные лица США какие-либо опасения по поводу пожертвования.

"Мы очень тесно сотрудничаем с Украиной и Соединенными Штатами, чтобы эта поставка состоялась, и танки отправились в путь", - заявил он.

"Первый транш уже некоторое время находится в пути, но я не буду вдаваться в подробности", - добавил он.

Напомним 

Ранее УНН сообщал, что Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Австралии Энтони Албанизи в Риме. 

Премьер-министр Австралии сообщил, что танки Abrams уже направляются в Украину, а общая сумма оказанной помощи составляет 1,5 млрд дол. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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