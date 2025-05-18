Танки Abrams уже прямують до України: Зеленський провів зустріч із прем'єром Австралії
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі в Римі. Обговорили оборонну підтримку, співпрацю та посилення тиску на росію.
У Римі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, під час якої обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції охочих та збільшення тиску на росію, передає УНН із посиланням на ОП.
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Зеленський іще раз привітав Ентоні Албенізі з перемогою на виборах і подякував Австралії, усьому австралійському народові за підтримку України.
Глава держави поінформував про перемовини в Стамбулі та наголосив на тому, що зараз росія робить усе, щоб іще більше затягнути війну та вбивства.
Зеленський зазначив, що Україна координує свої зусилля з Президентом США Дональдом Трампом і послідовно підтримує американські пропозиції.
Лідери обговорили, які саме санкції можуть примусити росію припинити висувати умови для безумовного припинення вогню, а також координацію кроків із партнерами.
Добре, що ми маємо союзників із різних континентів. Разом ми справді можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на росію. І ми дуже вдячні за санкції
Окремо йшлося про оборонну підтримку. Премʼєр-міністр Австралії повідомив, що танки Abrams уже прямують до України, а загальна сума наданої допомоги становить 1,5 млрд дол.
Російська незаконна агресія має бути зупинена, і ми чітко та однозначно стоїмо на боці України. Звісно, ми також закликаємо до миру й наполягаємо, що саме Україна має визначати своє майбутнє
Президент і Прем’єр-міністр також обговорили можливу участь Австралії в коаліції охочих і гарантуванні безпеки для України після досягнення справедливого й тривалого миру.
Зеленський зустрічається з лідерами США та ЄС у Римі перед телефонною розмовою Трампа і путіна - ЗМІ18.05.25, 17:10 • 2748 переглядiв