Танки Abrams уже прямують до України: Зеленський провів зустріч із прем'єром Австралії

У Римі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, під час якої обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції охочих та збільшення тиску на росію, передає УНН із посиланням на ОП.

Зеленський іще раз привітав Ентоні Албенізі з перемогою на виборах і подякував Австралії, усьому австралійському народові за підтримку України.

Глава держави поінформував про перемовини в Стамбулі та наголосив на тому, що зараз росія робить усе, щоб іще більше затягнути війну та вбивства.

Зеленський зазначив, що Україна координує свої зусилля з Президентом США Дональдом Трампом і послідовно підтримує американські пропозиції.

Лідери обговорили, які саме санкції можуть примусити росію припинити висувати умови для безумовного припинення вогню, а також координацію кроків із партнерами.

Добре, що ми маємо союзників із різних континентів. Разом ми справді можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на росію. І ми дуже вдячні за санкції

Окремо йшлося про оборонну підтримку. Премʼєр-міністр Австралії повідомив, що танки Abrams уже прямують до України, а загальна сума наданої допомоги становить 1,5 млрд дол.

Російська незаконна агресія має бути зупинена, і ми чітко та однозначно стоїмо на боці України. Звісно, ми також закликаємо до миру й наполягаємо, що саме Україна має визначати своє майбутнє