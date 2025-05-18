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Танки Abrams уже направляются в Украину: Зеленский провел встречу с премьером Австралии

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Австралии Энтони Албенизи в Риме. Обсудили оборонную поддержку, сотрудничество и усиление давления на россию.

Танки Abrams уже направляются в Украину: Зеленский провел встречу с премьером Австралии

В Риме Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Австралии Энтони Албенизи, во время которой обсудили оборонную поддержку Украины, сотрудничество в рамках коалиции желающих и увеличение давления на россию, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Зеленский еще раз поздравил Энтони Албенизи с победой на выборах и поблагодарил Австралию, весь австралийский народ за поддержку Украины. 

Глава государства проинформировал о переговорах в Стамбуле и подчеркнул, что сейчас россия делает все, чтобы еще больше затянуть войну и убийства. 

Зеленский отметил, что Украина координирует свои усилия с Президентом США Дональдом Трампом и последовательно поддерживает американские предложения.

Лидеры обсудили, какие именно санкции могут заставить россию прекратить выдвигать условия для безусловного прекращения огня, а также координацию шагов с партнерами. 

Хорошо, что у нас есть союзники с разных континентов. Вместе мы действительно можем приблизить нынешнюю ситуацию к миру, оказывая давление на россию. И мы очень благодарны за санкции 

– сказал Глава государства.  

Отдельно речь шла об оборонной поддержке. Премьер-министр Австралии сообщил, что танки Abrams уже направляются в Украину, а общая сумма предоставленной помощи составляет 1,5 млрд долл. 

Российская незаконная агрессия должна быть остановлена, и мы четко и однозначно стоим на стороне Украины. Конечно, мы также призываем к миру и настаиваем, что именно Украина должна определять свое будущее 

– подчеркнул Энтони Албенизи. 

Президент и Премьер-министр также обсудили возможное участие Австралии в коалиции желающих и гарантировании безопасности для Украины после достижения справедливого и длительного мира.

Зеленский встречается с лидерами США и ЕС в Риме перед телефонным разговором Трампа и путина - СМИ18.05.25, 17:10 • 2550 просмотров

Антонина Туманова

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