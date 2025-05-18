Танки Abrams уже направляются в Украину: Зеленский провел встречу с премьером Австралии

В Риме Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Австралии Энтони Албенизи, во время которой обсудили оборонную поддержку Украины, сотрудничество в рамках коалиции желающих и увеличение давления на россию, передает УНН со ссылкой на ОП.

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Зеленский еще раз поздравил Энтони Албенизи с победой на выборах и поблагодарил Австралию, весь австралийский народ за поддержку Украины.

Глава государства проинформировал о переговорах в Стамбуле и подчеркнул, что сейчас россия делает все, чтобы еще больше затянуть войну и убийства.

Зеленский отметил, что Украина координирует свои усилия с Президентом США Дональдом Трампом и последовательно поддерживает американские предложения.

Лидеры обсудили, какие именно санкции могут заставить россию прекратить выдвигать условия для безусловного прекращения огня, а также координацию шагов с партнерами.

Хорошо, что у нас есть союзники с разных континентов. Вместе мы действительно можем приблизить нынешнюю ситуацию к миру, оказывая давление на россию. И мы очень благодарны за санкции – сказал Глава государства.

Отдельно речь шла об оборонной поддержке. Премьер-министр Австралии сообщил, что танки Abrams уже направляются в Украину, а общая сумма предоставленной помощи составляет 1,5 млрд долл.

Российская незаконная агрессия должна быть остановлена, и мы четко и однозначно стоим на стороне Украины. Конечно, мы также призываем к миру и настаиваем, что именно Украина должна определять свое будущее – подчеркнул Энтони Албенизи.

Президент и Премьер-министр также обсудили возможное участие Австралии в коалиции желающих и гарантировании безопасности для Украины после достижения справедливого и длительного мира.

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