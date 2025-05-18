Зеленский встречается с лидерами США и ЕС в Риме перед телефонным разговором Трампа и путина - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с высокопоставленными официальными лицами США и европейскими лидерами в Риме в воскресенье, что является частью активизации дипломатических усилий перед важным телефонным разговором в понедельник между президентом США Дональдом Трампом и президентом россии владимиром путиным о прекращении войны в Украине, передает УНН со ссылкой на AP.

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Зеленский поговорил с вице-президентом США Дж. Д. Венсом и госсекретарем США Марко Рубио в резиденции посла США, в то время как канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что он говорил и с Зеленским, и с Рубио в кулуарах инаугурации нового папы.

Мерц сказал, что он также договорился с лидерами Франции и Великобритании, "что мы снова поговорим с американским президентом в рамках подготовки к этому разговору".

"У меня сложилось твердое впечатление, что и европейцы, и американцы полны решимости работать вместе, но теперь также целенаправленно, чтобы обеспечить скорейшее прекращение этой ужасной войны", — сказал Мерц журналистам в Риме.

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Трамп заявил, что планирует поговорить по телефону в понедельник с путиным, а затем поговорит с Зеленским и лидерами различных стран НАТО о прекращении войны в Украине.

Как отмечает издание, усиление дипломатии произошло после того, как россия начала свою самую масштабную атаку беспилотников против Украины с начала полномасштабного вторжения в 2022 году после того, как первые прямые переговоры между москвой и Киевом за многие годы не привели к прекращению огня.

путин отверг предложение Зеленского встретиться лицом к лицу в Турции после того, как он сам предложил прямые переговоры — хотя и не на президентском уровне — в качестве альтернативы 30-дневному прекращению огня, к которому призывали Украина и ее западные союзники, включая США.

Переговоры в Стамбуле в пятницу прервались менее чем через два часа без прекращения огня, хотя обе стороны договорились об обмене по 1000 военнопленных, по словам глав обеих делегаций. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил в субботу на украинском телевидении, что обмен может состояться уже на следующей неделе.