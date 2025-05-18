Зеленский провел встречу с вице-президентом США Венсом: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

Как сообщили в ОП, на встрече, которая только что завершилась, также присутствовал госсекретарь Марко Рубио.

Напомним

В Ватикане Владимир Зеленский впервые встретился с вице-президентом США Вэнсом после их спора в Белом доме. Это произошло на интронизации Папы Римского. Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.