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Зеленский провел встречу с вице-президентом США Венсом: что известно
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Зеленский провел встречу с вице-президентом США Венсом: что известно

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Зеленский провел встречу с вице-президентом США Венсом: что известно

Киев • УНН

 • 1830 просмотра

Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио. Это произошло после их спора в Белом доме.

Зеленский провел встречу с вице-президентом США Венсом: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

Как сообщили в ОП, на встрече, которая только что завершилась, также присутствовал госсекретарь Марко Рубио.

Напомним

В Ватикане Владимир Зеленский впервые встретился с вице-президентом США Вэнсом после их спора в Белом доме. Это произошло на интронизации Папы Римского. Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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