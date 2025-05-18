Зеленського провів зустріч з віцепрезидентом США Венсом: що відомо
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо. Це сталося після їхньої суперечки у Білому домі.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом. Про це УНН повідомив речник Президента України Сергій Никифоров.
Як повідомили в ОП, на зустрічі, яка щойно завершилася, також був присутній держсекретар Марко Рубіо.
Нагадаємо
У Ватикані Володимир Зеленський вперше зустрівся з віцепрезидентом США Венсом після їхньої суперечки у Білому домі. Це сталося на інтронізації Папи Римського. Президент України Володимир Зеленський потиснув руку держсекретарю Марко Рубіо і віцепрезиденту США Джей Ді Венсу.