Зеленського провів зустріч з віцепрезидентом США Венсом: що відомо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом. Про це УНН повідомив речник Президента України Сергій Никифоров.

Як повідомили в ОП, на зустрічі, яка щойно завершилася, також був присутній держсекретар Марко Рубіо.

Нагадаємо

У Ватикані Володимир Зеленський вперше зустрівся з віцепрезидентом США Венсом після їхньої суперечки у Білому домі. Це сталося на інтронізації Папи Римського. Президент України Володимир Зеленський потиснув руку держсекретарю Марко Рубіо і віцепрезиденту США Джей Ді Венсу.