Перша зустріч після публічної суперечки: Зеленський потиснув руку Венсу

Президент України Володимир Зеленський у Ватикані вперше потиснув руку віцепрезиденту США Венсу після їхньої суперечки у Білому домі пише УНН.

Деталі

Інтронізація Папи Римського у Ватикані зібрала чимало світових лідерів. На церемонії відбувся символічний момент:

Президент України Володимир Зеленський потиснув руку держсекретарю Марко Рубіо і віцепрезиденту США Джей Ді Венсу.

Папа Римський Лев XIV вступає на посаду глави Римсько-католицької церкви

З останнім вони зустрілися вперше після суперечки у Білому домі.

Нагадаємо

Під час зустрічі президент США Дональд Трамп різко відреагував на слова Президента України Володимира Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.

Рубіо: Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним