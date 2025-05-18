Первая встреча после публичного спора: Зеленский пожал руку Венсу

Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане впервые пожал руку вице-президенту США Венсу после их спора в Белом доме, пишет УНН.

Детали

Интронизация Папы Римского в Ватикане собрала немало мировых лидеров. На церемонии произошел символический момент:

Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту США Джей Ди Венсу.

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С последним они встретились впервые после спора в Белом доме.

Напомним

Во время встречи президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что США "почувствуют" войну, несмотря на океан. Спор возник из-за обсуждения гарантий безопасности для Украины и американской помощи.

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