Первая встреча после публичного спора: Зеленский пожал руку Венсу
Киев • УНН
В Ватикане Владимир Зеленский впервые встретился с вице-президентом США Венсом после их спора в Белом доме. Это произошло на интронизации Папы Римского.
Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане впервые пожал руку вице-президенту США Венсу после их спора в Белом доме, пишет УНН.
Детали
Интронизация Папы Римского в Ватикане собрала немало мировых лидеров. На церемонии произошел символический момент:
Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту США Джей Ди Венсу.
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С последним они встретились впервые после спора в Белом доме.
Напомним
Во время встречи президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что США "почувствуют" войну, несмотря на океан. Спор возник из-за обсуждения гарантий безопасности для Украины и американской помощи.
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