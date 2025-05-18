Рубио: Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, передает УНН.

Детали

Госсекретарь США сообщил, что Дональд Трамп "уже открыто выразил желание" провести прямые переговоры с Путиным. По словам Марко Рубио, встреча Трампа с Путиным это "единственное, что может помочь выйти из тупика".

В конце концов, единственное, что может развязать этот тупик - это прямой разговор между Трампом и Путиным. Он (Трамп, - ред.) уже открыто выразил желание и уверенность, что это должно произойти. И надеемся, это скоро разрешится - сказал глава американской дипломатии.

Отмечается, что американская сторона уже сделала соответствующее предложение, и теперь вопрос лишь в согласовании деталей: места, времени и повестки дня переговоров.

Организация такой встречи требует определенной подготовки, поэтому я не могу сказать, что она уже сейчас в процессе планирования - с выбором места и даты. Но президент (Дональд Трамп - Ред.) хочет этого. Он хочет провести встречу как можно скорее. Думаю, что и российская сторона также выразила готовность. Поэтому сейчас все сводится к тому, чтобы собрать все стороны, определить, где и когда состоится эта встреча и о чем именно она будет - отметил Марко Рубио.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не желают участвовать в "бесконечных переговорах" без результата.

Должен быть определенный прогресс, движение вперед - пояснил госсекретарь США.

Он проинформировал, что американская сторона ожидает документ, подготовленный обеими сторонами - Украиной и Россией, который засвидетельствует уступки, реализм и рациональный подход к мирному процессу.

"Если в результате, в течение следующих нескольких дней, будет подготовлен документ обеими сторонами, и он покажет, что обе стороны идут на уступки... тогда мы можем с уверенностью продолжить наше участие. Если же результат будет малопродуктивным - возможно, мы дадим другую оценку ситуации", - подытожил Рубио.

Напомним

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и Россией. Это были первые прямые переговоры за более чем три года с момента полномасштабного вторжения. Они завершились спустя около двух часов от начала.

Во время переговоров российская делегация выдвинула новые, неприемлемые требования. В частности, российская делегация угрожала захватить Харьковскую и Сумскую области.

После мирных переговоров между россией и Украиной президент Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск провели переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Президент Украины отметил, что во время разговора было указано на важность санкций, если россия отказывается от полного и безусловного прекращения огня и убийств.

Президент США заявил, что вероятно запланирует встречу с путиным, после чего мирное соглашение будет заключено. Однако, если на переговорах в Турции результатов не будет, Трамп не исключил применения санкций.

17 мая Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с путиным по поводу остановки "кровавой бойни". После этого он планирует переговоры с Зеленским и лидерами стран НАТО.

дмитрий песков подтвердил подготовку разговора путина и Трампа, которую анонсировал глава Белого дома. Также Трамп планирует переговоры с Зеленским и лидерами НАТО 19 мая.

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