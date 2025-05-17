Госсекретарь США назвал Ватикан "комфортным" местом для переговоров между Украиной и рф
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан может стать местом прямых переговоров Украины и россии. Он отметил конструктивную позицию Ватикана.
Ватикан может стать местом прямых переговоров Украины и россии. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. В то же время он подчеркнул, что не стал бы называть Ватикан посредником в этих переговорах, передает УНН со ссылкой на Associated Press (AP).
Детали
Общаясь с журналистами в Риме перед встречей с кардиналом Маттео Цуппи (представителем Ватикана по вопросам Украины), Марко Рубио отметил, что Ватикан - это место, куда обе стороны могли бы "с комфортом приехать".
Также он отметил благодарность Святому Престолу за конструктивную позицию и гуманитарную роль, в частности в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными.
На вопрос, может ли Ватикан стать посредником в достижении мира, госсекретарь США ответил: "Я бы не назвал его посредником, но это безусловно - я думаю, что это место, куда отнести сторонам было бы комфортно пойти".
Итак, мы поговорим обо всем этом и, конечно же, всегда будем благодарны Ватикану за его готовность играть эту конструктивную и позитивную роль
Напомним, Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как нейтральную площадку для прямых переговоров между Украиной и россией. Кардинал Пьетро Паролин назвал трагическими результаты турецких встреч.
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