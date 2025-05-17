Госсекретарь США назвал Ватикан "комфортным" местом для переговоров между Украиной и рф

Ватикан может стать местом прямых переговоров Украины и россии. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. В то же время он подчеркнул, что не стал бы называть Ватикан посредником в этих переговорах, передает УНН со ссылкой на Associated Press (AP).

Детали

Общаясь с журналистами в Риме перед встречей с кардиналом Маттео Цуппи (представителем Ватикана по вопросам Украины), Марко Рубио отметил, что Ватикан - это место, куда обе стороны могли бы "с комфортом приехать".

Также он отметил благодарность Святому Престолу за конструктивную позицию и гуманитарную роль, в частности в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными.

На вопрос, может ли Ватикан стать посредником в достижении мира, госсекретарь США ответил: "Я бы не назвал его посредником, но это безусловно - я думаю, что это место, куда отнести сторонам было бы комфортно пойти".

Итак, мы поговорим обо всем этом и, конечно же, всегда будем благодарны Ватикану за его готовность играть эту конструктивную и позитивную роль - сказал Рубио.

Напомним, Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как нейтральную площадку для прямых переговоров между Украиной и россией. Кардинал Пьетро Паролин назвал трагическими результаты турецких встреч.

Интронизация Папы Льва XIV: Ватикан подтвердил участие Зеленского в церемонии