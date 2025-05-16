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Папа Римський пропонує Ватикан як майданчик для переговорів між Україною та росією - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1308 перегляди

Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як нейтральний майданчик для прямих переговорів між Україною та росією. Кардинал П’єтро Паролін назвав трагічними результати турецьких зустрічей.

Папа Римський пропонує Ватикан як майданчик для переговорів між Україною та росією - ЗМІ

Після того, як перспектива мирного діалогу у Туреччині почала згасати, Папа Римський Лев XIV висловив готовність надати Ватикан як нейтральну платформу для прямих переговорів між Україною та росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на італійське видання La Stampa.

Деталі

З моменту, коли стало зрозуміло, що володимир путін не планує брати участь у переговорах у Туреччині, державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін прокоментував ситуацію, назвавши результати турецьких зустрічей "трагічними".

Все це трагічно, тому що ми сподівалися, що розпочнеться процес, можливо повільний, але з мирним вирішенням конфлікту. А замість цього ми знову на початку

- заявив Паролін під час заходу, присвяченого стамбульському саміту.

"Тепер ми подивимося, що робити, але ситуація дуже складна, драматична", - також додав він.

Кардинал наголосив, що Ватикан готовий стати майданчиком для нових спроб діалогу.

"Папа має намір, можливо, надати Ватикан, Святий Престол, для прямої зустрічі між двома сторонами", - передає видання слова кардинала.

Нагадаємо

Зеленський вирішив відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською, щоб спробувати досягти перших кроків щодо деескалації.

Зеленський сам не буде присутній на переговорах у Стамбулі після того, як російський диктатор володимир путін відмовився їхати до Туреччини.

16 травня турецька, американська та українська делегації зустрілися в Стумбулі за участі міністрі закордонних справ Туреччини Хакана Фідана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів.

Пізніше цього ж дня була запланована тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна. За повідомленнями ЗМІ, російська сторона вимагала проведення перемовин без США та Туреччини.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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