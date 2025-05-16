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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня
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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

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Папа Римский предлагает Ватикан в качестве площадки для переговоров между Украиной и россией - СМИ

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве нейтральной площадки для прямых переговоров между Украиной и россией. Кардинал Пьетро Паролин назвал трагическими результаты турецких встреч.

Папа Римский предлагает Ватикан в качестве площадки для переговоров между Украиной и россией - СМИ

После того, как перспектива мирного диалога в Турции начала угасать, Папа Римский Лев XIV выразил готовность предоставить Ватикан в качестве нейтральной платформы для прямых переговоров между Украиной и россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянское издание La Stampa.

Детали

С момента, когда стало понятно, что владимир путин не планирует участвовать в переговорах в Турции, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин прокомментировал ситуацию, назвав результаты турецких встреч "трагическими".

Все это трагично, потому что мы надеялись, что начнется процесс, возможно медленный, но с мирным разрешением конфликта. А вместо этого мы снова в начале

- заявил Паролин во время мероприятия, посвященного стамбульскому саммиту.

"Теперь мы посмотрим, что делать, но ситуация очень сложная, драматичная", - также добавил он.

Кардинал подчеркнул, что Ватикан готов стать площадкой для новых попыток диалога.

"Папа намерен, возможно, предоставить Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами", - передает издание слова кардинала.

Напомним

Зеленский решил отправить в Стамбул украинскую делегацию для встречи с российской, чтобы попытаться достичь первых шагов по деэскалации.

Зеленский сам не будет присутствовать на переговорах в Стамбуле после того, как российский диктатор владимир путин отказался ехать в Турцию.

16 мая турецкая, американская и украинская делегации встретились в Стумбуле с участием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров.

Позже в этот же день была запланирована трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина. По сообщениям СМИ, российская сторона требовала проведения переговоров без США и Турции.

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
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Турция
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