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Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом
16:24 • 13525 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

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Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

Київ • УНН

 • 13446 перегляди

Володимир Зеленський обговорив з Реджепом Таїпом Ердоганом переговори, санкції проти рф та наступ росіян. Україна не визнає окуповані території російськими.

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом зробив ряд ключових заяв щодо майбутніх перемовин росії з Україною, наголосивши на необхідності посилення санкційного тиску, а також розповів про наступ росіян по всім напрямкам фронту, пише УНН.

Зустріч Зеленського з Ердоганом

Сьогодні, 15 травня, о 13:00 в Анкарі розпочалася зустріч президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яка тривала близько трьох годин.

Зустріч Зеленського та Ердогана завершилась - Anadolu15.05.25, 16:30 • 3702 перегляди

Під час зустрічі йшлося про співпрацю в межах коаліції охочих і реалізацію напрацьованих пропозицій. Глава Української держави також подякував Туреччині за готовність забезпечити моніторинг припинення вогню, зокрема на морі.

Серед інших важливих тем зустрічі – відбудова України та можлива участь турецьких компаній у цьому процесі. Глави держав приділили окрему увагу підготовці міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі. Туреччина буде представлена.

Крім того, Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили розвиток двосторонньої співпраці між державами, зокрема в оборонній сфері.

Зеленський і Ердоган обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі15.05.25, 18:25 • 1488 переглядiв

Перемовини в Стамбулі

Зеленський вирішив відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською, але не всю, її направлено для того, щоб спробувати досягти перших кроків щодо деескалації. Зеленський сам не буде присутній на переговорах у Стамбулі після того, як російський диктатор володимир путін відмовився їхати до Туреччини.

До української делегації входить міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу Президента Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Генштабу, голова Служби безпеки Василь Малюк й представники всіх розвідок України.

Зеленський вирішив відправити в Стамбул українську делегацію15.05.25, 16:59 • 26210 переглядiв

Президент наголосив, що першим кроком до закінчення війни має стати безумовне припинення вогню, і якщо технічні групи росії та України сьогодні про це домовляться, то "питань немає". Проте, якщо безумовне припинення вогню повинне вирішуватися на прямих перемовинах лідерів, то Україна готова.

Окрім того, він наголосив, що відсутність путіна "це неповага до президента США Дональда Трампа і президента Реджепа Таїпа Ердогана".

Ні адженди зустрічі, ні часу зустрічі, ні високого рівня делегація - це неповага особиста. Я не говорю, що росіяни не поважають нас, це й так зрозуміло, але в нас це дзеркально, але вони тут… неповага до Ердогана, неповага до Трампа. Трамп відправляє велику групу людей, держсекретар Рубіо. Сторони війни хто? росія і Україна. Держсекретар Рубіо - є, міністр закордонних справ Туреччини - є, міністр закордонних справ України - є. Де відповідна людина з рф? Це неповага не до України, а до всіх. Передусім, я вважаю, до Туреччини, тому що тут зустріч

- зазначив Зеленський.

Зеленський не проти, якщо технічні групи домовляться про безумовне припинення вогню без лідерів 15.05.25, 17:26 • 2276 переглядiв

Також він зазначив, що Україна зацікавлена в конструктивній участі в мирних переговорах, які мають відбутися в Стамбулі за участі США, Туреччини та росії, проте наголосив, що Україна не буде бігати і шукати путіна по всьому світу.

Зеленський про можливу зустріч з путіним: ми не можемо бігати по світу і шукати людину15.05.25, 17:43 • 1576 переглядiв

Глава держави також повідомив, що переговори у Стамбулі можуть розпочатися сьогодні ввечері, або завтра вранці. Делегації України, Туреччини та Сполучених Штатів готові до роботи, питання лише до росіян.

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський15.05.25, 18:22 • 17847 переглядiв

Санкції

Президент заявив, що Україна очікує санкційних кроків, якщо росія не буде рухатися вперед до закінчення війни.

Ми просимо, якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей, відповідні санкції, які будуть стимулом щодо більш швидкого закінчення війни, або хоча б пришвидшення наших розмов про це. Ми хочемо сильного пакета санкцій від США, від країн Європи й країн Глобального Півдня. Зараз росія демонструє, що вона не хоче закінчувати війну - сказав Зеленський. 

Україна просить введення сильного пакета санкцій проти рф - Зеленський15.05.25, 17:54 • 1736 переглядiв

Українські території та наступ росіян

Президент Зеленський наголосив, що Київ не визнає жодну з тимчасово окупованих територій російськими — юридично це українська земля.

Ми не можемо обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції

 - наголосив глава держави. 

Зеленський: юридично Україна не визнає жодної окупованої території російською15.05.25, 18:04 • 1246 переглядiв

Однак, за його словами, росія розпочала свої наступальні дії по всіх напрямках, і головним напрямком був саме Сумський, де було зосереджено 67 тис. російських військових.

Якщо чесно, то вони розпочали свої наступальні дії. Вони були розпочаті по всіх напрямках, і головним напрямком був саме Сумський. Там дійсно зосереджено було 67 тис. військ. Ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм обʼєднатися. І тому вони працюють над тим, щоб відновлюватися, перегруповуватися, і робити їх справу, яку вони для себе обрали. Тобто вони хочуть робити цей наступ. Наші військові формулюють це саме так, що вони знаходяться в постійному вже наступі, і це вже відбувається кілька місяців

- наголошував Президент.

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський15.05.25, 18:19 • 26218 переглядiв

Павло Башинський

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