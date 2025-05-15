Україна просить введення сильного пакета санкцій проти рф - Зеленський

Україна хоче введення проти росії сильного пакета санкцій від США, країн Європи. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі, та додав, що рф демонструє, що вона не хоче закінчувати війну, передає УНН.

Що стосується сьогоднішньої демонстрації або рівня делегації, або рішень…Ще раз я підкреслюю ми можемо навіть не говорити про рівень делегацій, якщо в них є можливість про щось домовитися. Ми всі говоримо про результат. Ми демонструємо своєю присутністю, своїм рівнем, що ми хочемо завершення війни...У нас є мандат домовлятися про відповідні кроки, які ведуть до закінчення війни - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що рівень російської делегації не відповідає українській.

З іншого боку ми бачимо представників рф. Ми розуміємо, що це за рівень...Має бути високий рівень делегації або рівень лідерів або якісь рішення, щось. Якщо цієї демонстрації немає, значить немає готовності говорити про закінчення війни й приймати рішення. А значить не вистачає політичної волі, а значить – росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну, а значить не вистачає політичного, економічного та інших тисків на рф - заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що Україна хоче введення санкцій проти рф.

Тому ми просимо, якщо немає припинення вогню , якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей, відповідні санкції, які будуть стимулом щодо більш швидкого закінчення війни, або хоча б пришвидшення наших розмов про це. Ми хочемо сильного пакета санкцій від США, від країн Європи й країн Глобального Півдня. Зараз росія демонструє, що вона не хоче закінчувати війну - сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що очікує на сильний пакет санкцій від США та ЄС, якщо путін відмовиться їхати до Туреччини.

російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолить помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.

Зеленський вирішив відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською, але не всю, її направлено для того, щоб спробувати досягти перших кроків щодо деескалації.