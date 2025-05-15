Украина просит введения сильного пакета санкций против рф - Зеленский

Украина хочет введения против россии сильного пакета санкций от США, стран Европы. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре, и добавил, что рф демонстрирует, что она не хочет заканчивать войну, передает УНН.

Что касается сегодняшней демонстрации или уровня делегации, или решений…Еще раз я подчеркиваю, мы можем даже не говорить об уровне делегаций, если у них есть возможность о чем-то договориться. Мы все говорим о результате. Мы демонстрируем своим присутствием, своим уровнем, что мы хотим завершения войны...У нас есть мандат договариваться о соответствующих шагах, которые ведут к окончанию войны - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что уровень российской делегации не соответствует украинской.

С другой стороны, мы видим представителей россии. Мы понимаем, что это за уровень...Должен быть высокий уровень делегации или уровень лидеров или какие-то решения, что-то. Если этой демонстрации нет, значит, нет готовности говорить об окончании войны и принимать решения. А значит, не хватает политической воли, а значит – россия не чувствует, что ей нужно заканчивать эту войну, а значит, не хватает политического, экономического и других давлений на россию - заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет введения санкций против россии.

Поэтому мы просим, если нет прекращения огня, если нет серьезных решений, если нет двусторонних встреч, соответствующие санкции, которые будут стимулом для более быстрого окончания войны, или хотя бы ускорения наших разговоров об этом. Мы хотим сильного пакета санкций от США, от стран Европы и стран Глобального Юга. Сейчас россия демонстрирует, что она не хочет заканчивать войну - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что ожидает сильный пакет санкций от США и ЕС, если путин откажется ехать в Турцию.

российский диктатор владимир путин не будет принимать участие в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавит помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.

Зеленский решил отправить в Стамбул украинскую делегацию для встречи с российской, но не всю, она направлена для того, чтобы попытаться достичь первых шагов по деэскалации.