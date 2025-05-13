Зеленський очікує на сильний пакет санкцій від США та ЄС, якщо путін відмовиться їхати до Туреччини
Київ • УНН
Якщо путін не приїде до Туреччини, будуть санкції проти рф. Україна готова до переговорів щодо припинення вогню, але росія не демонструє готовності до деескалації.
Якщо російський диктатор володимир путін не прибуде до Туреччини, то повинні бути введені санкції проти рф. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.
Я вважаю, що це значить, що не буде ніякого результату в тому чи іншому форматі, будь-яких зустрічей тощо. Все зайшло достатньо глибоко в питання припинення вогню
Президент наголосив, що Україна продемонструвала конструктивізм абсолютний.
Я вважаю, що неприїзд путіна, знову ігри – це фінальна точка в його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни, а значить всі обіцянки тверезі, чіткі США, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не примусите росію до кроків, до того чи іншого формату деескалації. Значить будуть санкції. Я можу очікувати тільки, як мінімум, сильного пакета санкцій від США проти рф…Санкції за те, що вони навіть не хочуть припинення вогню
Президент України також нагадав, що 10 травня у була зустріч з європейськими лідерами.
Всі підтвердили, що ми повинні йти, як мінімум, на 30-ти денне припинення вогню. І якщо росія цього не підтримає, то всі союзники, всі наші партнери введуть сильні санкції проти росії. Особливо це стосується їх енергетичного та банківського секторів. Я говорив з "Коаліцією охочих", з 30 країнами, й ми дали сигнали, що очікуємо, що будуть сильні санкційні пакети від США, від країн Європи та ЄС
Президент зазначив, що від росії всі почули, що вони не готові до безумовного припинення вогню, а хочуть прямих перемовин з Україною щодо припинення вогню та інших питань, як завершити війну.
Доповнення
Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путінм в Анкарі чи Стамбулі. Якщо путін прибуде, то український лідер готовий зробити все, щоб домовитися про припинення вогню.
CNN повідомляло, що досі є невідомі у питанні переговорів росії та України в Туреччині, заявив високопоставлений представник американської адміністрації, у тому числі щодо можливої присутності президента США Дональда Трампа.