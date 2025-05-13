Зеленский ожидает сильный пакет санкций от США и ЕС, если путин откажется ехать в Турцию

Если российский диктатор владимир путин не прибудет в Турцию, то должны быть введены санкции против рф. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Я считаю, что это значит, что не будет никакого результата в том или ином формате, каких-либо встреч и т.д. Все зашло достаточно глубоко в вопрос прекращения огня - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина продемонстрировала конструктивизм абсолютный.

Я считаю, что неприезд путина, снова игры – это финальная точка в его демонстрации, что они не готовы к окончанию войны, а значит все обещания трезвые, четкие США, Европы, лидеров других стран должны быть выполнены. Иначе вы не заставите россию к шагам, к тому или иному формату деэскалации. Значит, будут санкции. Я могу ожидать только, как минимум, сильного пакета санкций от США против рф…Санкции за то, что они даже не хотят прекращения огня - заявил Зеленский.

Президент Украины также напомнил, что 10 мая была встреча с европейскими лидерами.

Все подтвердили, что мы должны идти, как минимум, на 30-ти дневное прекращение огня. И если Россия этого не поддержит, то все союзники, все наши партнеры введут сильные санкции против России. Особенно это касается их энергетического и банковского секторов. Я говорил с "Коалицией желающих", с 30 странами, и мы дали сигналы, что ожидаем, что будут сильные санкционные пакеты от США, от стран Европы и ЕС - сказал Зеленский.

Президент отметил, что от России все услышали, что они не готовы к безусловному прекращению огня, а хотят прямых переговоров с Украиной о прекращении огня и других вопросах, как завершить войну.

Дополнение

Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня.

CNN сообщало, что до сих пор есть неизвестные в вопросе переговоров россии и Украины в Турции, заявил высокопоставленный представитель американской администрации, в том числе относительно возможного присутствия президента США Дональда Трампа.