Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним 15 травня в Анкарі чи Стамбулі

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путінм в Анкарі чи Стамбулі. Якщо путін прибуде, то український лідер готовий зробити все, щоб домовитися про припинення вогню. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає УНН.

Говорив з президентом Ердоганом щодо нашої зустрічі. Хочеться розставити всі крапки й щоб потім не було інших зайвих маніпуляцій з боку росії та їх лідера. Ми проговорили з Ердоганом, що в мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини – Анкарі. Вона буде в четвер, 15 травня. Ми будемо чекати на зустріч з путіним в Туреччині, щоб росія не маніпулювала містами й не казала, що путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул, я одразу хочу сказати, що якщо путін прилітає в Стамбул, а не столицю, я передав сигнал Ердогану і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо в Стамбул - заявив Зеленський.

Президент України наголосив, що буде робитися все, щоб ця зустріч відбулася.

Якщо путін дійсно готовий не тільки в медіа, а й в реальному житті зустрічатися. Тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитися про припинення вогню, тому що саме з ним я повинен домовлятися про припинення вогню, тому що тільки він це вирішує. Ми запропонувати Трампу доєднатися, я не знаю рішення президента США, але у будь-якому випадку, якби він підтвердив свою участь, то я думаю, що це б мало додатковий імпульс до того, щоб путін прилетів - сказав Зеленський.

Нагадаємо

CNN повідомляло, що досі є невідомі у питанні переговорів росії та України в Туреччині, заявив високопоставлений представник американської адміністрації, у тому числі щодо можливої присутності президента США Дональда Трампа.