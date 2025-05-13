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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним 15 травня в Анкарі чи Стамбулі

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним в Туреччині для обговорення припинення вогню. Україна чекає на підтвердження участі путіна та можливого приєднання Трампа до переговорів.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним 15 травня в Анкарі чи Стамбулі

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путінм в Анкарі чи Стамбулі. Якщо путін прибуде, то український лідер готовий зробити все, щоб домовитися про припинення вогню. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає УНН.

Говорив з президентом Ердоганом щодо нашої зустрічі. Хочеться розставити всі крапки  й щоб потім не було інших зайвих маніпуляцій з боку росії та їх лідера. Ми проговорили з Ердоганом, що в мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини – Анкарі. Вона буде в четвер, 15 травня. Ми будемо чекати на зустріч з путіним в Туреччині, щоб росія не маніпулювала містами й не казала, що путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул, я одразу хочу сказати, що якщо путін прилітає в Стамбул, а не столицю, я передав сигнал Ердогану і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо в Стамбул 

- заявив Зеленський.

Президент України наголосив, що буде робитися все, щоб ця зустріч відбулася.

Якщо путін дійсно готовий не тільки в медіа, а й в реальному житті зустрічатися. Тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитися про припинення вогню, тому що саме з ним я повинен домовлятися про припинення вогню, тому що тільки він це вирішує. Ми запропонувати Трампу доєднатися, я не знаю рішення президента США, але у будь-якому випадку, якби він підтвердив свою участь, то я думаю, що це б мало додатковий імпульс до того, щоб путін прилетів 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

CNN повідомляло, що досі є невідомі у питанні переговорів росії та України в Туреччині, заявив високопоставлений представник американської адміністрації, у тому числі щодо можливої присутності президента США Дональда Трампа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Стамбул
Реджеп Таїп Ердоган
Анкара
Туреччина
Володимир Зеленський
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