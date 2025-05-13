Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным 15 мая в Анкаре или Стамбуле

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Говорил с президентом Эрдоганом о нашей встрече. Хочется расставить все точки и чтобы потом не было других лишних манипуляций со стороны россии и их лидера. Мы проговорили с Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции – Анкаре. Она будет в четверг, 15 мая. Мы будем ждать встречи с путиным в Турции, чтобы россия не манипулировала городами и не говорила, что путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул, я сразу хочу сказать, что если путин прилетает в Стамбул, а не столицу, я передал сигнал Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул - заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что будет делаться все, чтобы эта встреча состоялась.

Если путин действительно готов не только в медиа, но и в реальной жизни встречаться. Тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня, потому что именно с ним я должен договариваться о прекращении огня, потому что только он это решает. Мы предложили Трампу присоединиться, я не знаю решения президента США, но в любом случае, если бы он подтвердил свое участие, то я думаю, что это бы имело дополнительный импульс к тому, чтобы путин прилетел - сказал Зеленский.

Напомним

CNN сообщало, что до сих пор есть неизвестные в вопросе переговоров россии и Украины в Турции, заявил высокопоставленный представитель американской администрации, в том числе относительно возможного присутствия президента США Дональда Трампа.