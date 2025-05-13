Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным 15 мая в Анкаре или Стамбуле

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 11831 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
11:29 • 26977 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

10:48 • 30613 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

08:36 • 73218 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 07:44 • 46392 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 101723 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 105727 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 87061 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 63996 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 63409 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.5м/с
53%
747мм
Популярные новости

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 50011 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 44736 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 39563 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 29287 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

10:29 • 38339 просмотра
публикации

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

08:36 • 73218 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 101723 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 105727 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 130422 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 129539 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 29319 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 39589 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 44762 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 50035 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 53856 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным 15 мая в Анкаре или Стамбуле

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Зеленский заявил о готовности встретиться с путиным в Турции для обсуждения прекращения огня. Украина ждет подтверждения участия путина и возможного присоединения Трампа к переговорам.

Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным 15 мая в Анкаре или Стамбуле

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Говорил с президентом Эрдоганом о нашей встрече. Хочется расставить все точки и чтобы потом не было других лишних манипуляций со стороны россии и их лидера. Мы проговорили с Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции – Анкаре. Она будет в четверг, 15 мая. Мы будем ждать встречи с путиным в Турции, чтобы россия не манипулировала городами и не говорила, что путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул, я сразу хочу сказать, что если путин прилетает в Стамбул, а не столицу, я передал сигнал Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул 

- заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что будет делаться все, чтобы эта встреча состоялась.

Если путин действительно готов не только в медиа, но и в реальной жизни встречаться. Тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня, потому что именно с ним я должен договариваться о прекращении огня, потому что только он это решает. Мы предложили Трампу присоединиться, я не знаю решения президента США, но в любом случае, если бы он подтвердил свое участие, то я думаю, что это бы имело дополнительный импульс к тому, чтобы путин прилетел 

- сказал Зеленский.

Напомним

CNN сообщало, что до сих пор есть неизвестные в вопросе переговоров россии и Украины в Турции, заявил высокопоставленный представитель американской администрации, в том числе относительно возможного присутствия президента США Дональда Трампа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Дональд Трамп
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара
Турция
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Brent
$65.66
Bitcoin
$103,721.60
S&P 500
$5,848.58
Tesla
$321.31
Газ TTF
$35.95
Золото
$3,232.06
Ethereum
$2,549.89