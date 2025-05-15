Зеленський: юридично Україна не визнає жодної окупованої території російською

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ не визнає жодну з тимчасово окупованих територій російськими — юридично це українська земля. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

За його словами, Україна готова до обговорення гуманітарних криз на тимчасово окупованих територіях, способів їхнього розв’язання та відновлення територіальної цілісності.

Є багато деталей, але при всіх обговореннях я це підкреслюю, це моя непохитна позиція: юридично всі наші окуповані території ми не визнаємо російськими. Це українська земля