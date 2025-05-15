Зеленський: юридично Україна не визнає жодної окупованої території російською

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
15:22 • 2358 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

15:19 • 6082 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

13:59 • 16818 перегляди

Зеленський вирішив відправити в Стамбул українську делегацію

10:37 • 52584 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 75799 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 144530 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 137415 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 269287 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 103070 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 71664 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
71%
742мм
Популярнi новини

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 62925 перегляди

Зеленський прибув до Анкари

15 травня, 09:17 • 52118 перегляди

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

10:49 • 40612 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

12:41 • 46577 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 13434 перегляди
Публікації

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

12:41 • 47313 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 148143 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 215534 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 269303 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 213662 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

14:45 • 7268 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 14007 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 63452 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 120224 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 70420 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Зеленський: юридично Україна не визнає жодної окупованої території російською

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Президент заявив, що Київ не обговорюватиме територіальні питання, оскільки це порушує Конституцію. Україна готова обговорювати гуманітарні кризи та відновлення цілісності.

Зеленський: юридично Україна не визнає жодної окупованої території російською

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ не визнає жодну з тимчасово окупованих територій російськими — юридично це українська земля. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

Ми не можемо обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції

- сказав Президент.

За його словами, Україна готова до обговорення гуманітарних криз на тимчасово окупованих територіях, способів їхнього розв’язання та відновлення територіальної цілісності.

Є багато деталей, але при всіх обговореннях я це підкреслюю, це моя непохитна позиція: юридично всі наші окуповані території ми не визнаємо російськими. Це українська земля

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше The Times повідомляв, що Трамп може зустрітися із Зеленським у Римі та вважає, що український лідер не має вибору, окрім як підписати пропозицію, згідно з якою необхідно дозволити росії зберегти окуповані території в Україні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
The Times
Рим
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.21
Bitcoin
$102,042.30
S&P 500
$5,880.51
Tesla
$337.29
Газ TTF
$35.43
Золото
$3,208.66
Ethereum
$2,502.40