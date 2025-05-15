Зеленський: юридично Україна не визнає жодної окупованої території російською
Київ • УНН
Президент заявив, що Київ не обговорюватиме територіальні питання, оскільки це порушує Конституцію. Україна готова обговорювати гуманітарні кризи та відновлення цілісності.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ не визнає жодну з тимчасово окупованих територій російськими — юридично це українська земля. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Деталі
Ми не можемо обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції
За його словами, Україна готова до обговорення гуманітарних криз на тимчасово окупованих територіях, способів їхнього розв’язання та відновлення територіальної цілісності.
Є багато деталей, але при всіх обговореннях я це підкреслюю, це моя непохитна позиція: юридично всі наші окуповані території ми не визнаємо російськими. Це українська земля
Нагадаємо
Раніше The Times повідомляв, що Трамп може зустрітися із Зеленським у Римі та вважає, що український лідер не має вибору, окрім як підписати пропозицію, згідно з якою необхідно дозволити росії зберегти окуповані території в Україні.