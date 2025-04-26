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План Трампа щодо окупованих територій в Україні "викарбуваний на камені" - The Times

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Джерела повідомляють, що Трамп може зустрітися із Зеленським у Римі та вважає, що український лідер не має вибору, окрім як підписати пропозицію. Трамп погрожує вийти з мирного процесу наступного тижня, якщо не буде досягнуто угоди.

План Трампа щодо окупованих територій в Україні "викарбуваний на камені" - The Times

План президента США Дональда Трампа "дозволити росії зберегти окуповані території" в Україні "викарбуваний на камені", з посиланням на джерела повідомляє The Times, пише УНН.

Деталі

За словами джерела, близького до Стіва Віткоффа, спеціального посланця президента США, "Трамп може зустрітися із Зеленським у Римі в суботу на полях похорону Папи Франциска, але він вважає, що український лідер "насправді не має іншого вибору", окрім як підписати пропозицію". Трамп погрожує вийти з мирного процесу наступного тижня, якщо не буде досягнуто угоди.

Повідомлялося, що пропозиція США, подана Віткоффом москві та Києву, "включала офіційне визнання США контролю росії над Кримом, півостровом, який був анексований у 2014 році, та фактичне визнання контролю росії над територіями на півдні та сході України, які її війська захопили після повномасштабного вторгнення у 2022 році", пише видання.

Європейська та українська контрпропозиція, як вказано, "ставить обговорення контролю над територією в залежність від переговорів, які підуть за припиненням вогню".

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"Трамп вважає, що ця земля була захоплена і не повернеться", - сказало джерело, близьке до Віткоффа.

"Угода на столі переговорів полягає в тому, що окупована росією територія залишиться окупованою. росія не витягується звідти. Ця частина висічена на камені", - заявило джерело.

"США вважають, що якщо Україна відхилить угоду, війна триватиме місяцями, а можливо, і роками, а Київ залежатиме від Європи щодо фінансування та боєприпасів", сказало джерело. "Припинення фінансування [США] насправді вплине так само, як і припинення постачання зброї [цього року], тому що Україна використовує ці гроші, щоб закупити більше зброї в інших союзників", - додало джерело.

На запитання, чи це був момент "бери або йди" для Зеленського, джерело сказало, що США розглядали це як "бери або бери".

Доповнюється...

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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