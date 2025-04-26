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CNN дізналося основні "точки спотикання" між США та Україною щодо рамок припинення війни: про що йдеться

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Україна не погоджується з пропозицією США щодо визнання контролю росії над Кримом. Також, Київ наполягає на гарантіях безпеки від США, а не лише від Європи.

CNN дізналося основні "точки спотикання" між США та Україною щодо рамок припинення війни: про що йдеться

Основні "точки спотикання" між США та Україною щодо рамок припинення війни в Україні включають "гарантії безпеки для України" та "позицію США щодо визнання контролю росії над Кримом", з посиланням на джерело, близьке до українського уряду, який бачив обидві рамки, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Україна хоче гарантій безпеки не тільки від Європи, а й від США, тоді як початкова рамкова програма США говорила, що надійні гарантії безпеки для України надходитимуть лише від Європи, пише видання. А пропозиція США щодо визнання контролю росії над Кримом - це те, що українці категорично відкидають, зазначає видання. Вони також хочуть обговорення питання збереження росією територій, захоплених після вторгнення в 2022 році, після припинення вогню, сказало джерело.

Контрпропозицію України також підписали французи, британці та німці та представили головному спецпредставнику президента США Дональда Трампа по Україні Кіту Келлоггу.

У зустрічній пропозиції також чітко зазначено, що Україна хоче, щоб припинення вогню відбулося до того, як будуть вжиті будь-які інші дії, пише видання. Необхідність для обох сторін взяти на себе зобов'язання щодо повного та беззастережного припинення вогню зазначена у верхній частині пропозиції.

"Проте Україна також значною мірою погодилася з низкою пунктів початкових рамок США, включаючи: зняття санкцій з росії, які були запроваджені з 2014 року, що, за словами українців, має відбуватися поступово після ухвалення мирного плану, невступ України до НАТО, заморожування ліній фронту та відновлення Україною контролю над територією навколо Запорізької АЕС", - ідеться у публікації.

"Хоча розбіжності зберігаються, кроки, зроблені Україною для ефективної участі у переговорах, значні", заявили офіційні особи.

"Для України готовність брати участь у переговорах про територію - це величезна справа, але якщо Трамп не вважає це великою поступкою, це проблема", - сказало джерело.

Україна та Європа відхилили деякі пропозиції США щодо закінчення війни - Reuters 25.04.25, 15:31 • 2624 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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