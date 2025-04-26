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CNN узнало основные "точки преткновения" между США и Украиной относительно рамок прекращения войны: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Украина не соглашается с предложением США о признании контроля россии над Крымом. Также, Киев настаивает на гарантиях безопасности от США, а не только от Европы.

CNN узнало основные "точки преткновения" между США и Украиной относительно рамок прекращения войны: о чем идет речь

Основные "камни преткновения" между США и Украиной относительно рамок прекращения войны в Украине включают "гарантии безопасности для Украины" и "позицию США относительно признания контроля россии над Крымом", со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству, который видел обе рамки, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Украина хочет гарантий безопасности не только от Европы, но и от США, тогда как первоначальная рамочная программа США говорила, что надежные гарантии безопасности для Украины будут идти только от Европы, пишет издание. А предложение США о признании контроля россии над Крымом - это то, что украинцы категорически отвергают, отмечает издание. Они также хотят обсуждения вопроса сохранения россией территорий, захваченных после вторжения в 2022 году, после прекращения огня, сказал источник.

Контрпредложение Украины также подписали французы, британцы и немцы и представили главному спецпредставителю президента США Дональда Трампа по Украине Киту Келлоггу.

Во встречном предложении также четко указано, что Украина хочет, чтобы прекращение огня произошло до того, как будут предприняты какие-либо другие действия, пишет издание. Необходимость для обеих сторон взять на себя обязательства относительно полного и безоговорочного прекращения огня указана в верхней части предложения.

"Однако Украина также в целом согласилась с рядом пунктов первоначальной структуры США, включая: снятие санкций с россии, которые были введены с 2014 года, что, по словам украинцев, должно происходить постепенно после принятия мирного плана, невступление Украины в НАТО, замораживание линий фронта и восстановление Украиной контроля над районом вокруг Запорожской АЭС", - говорится в публикации.

"Хотя разногласия сохраняются, шаги, предпринятые Украиной для эффективного участия в переговорах, значительны", заявили официальные лица.

"Для Украины готовность участвовать в переговорах о территории имеет огромное значение, но если Трамп не считает это большой уступкой, это проблема", - сказал источник.

Украина и Европа отклонили некоторые предложения США по окончанию войны - Reuters 25.04.25, 15:31 • 2620 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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