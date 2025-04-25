Украина и Европа отклонили некоторые предложения США по окончанию войны - Reuters

Украинские и европейские чиновники на этой неделе выступили против некоторых предложений США по прекращению войны россии против Украины, выдвинув собственные контрпредложения по таким вопросам, как территории и санкции, согласно полным текстам документов, полученных агентством Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, эти предложения являются результатом переговоров между представителями США, Европы и Украины, которые состоялись в Париже 17 апреля и в Лондоне 23 апреля. Они дают представление о внутренней кухне "челночной дипломатии", которая продолжается по мере того, как президент США Дональд Трамп пытается как можно быстрее завершить войну.

Основные разногласия в обоих документах касаются порядка решения вопросов по территориям, снятию санкций с россии, гарантиям безопасности и размеру украинской армии.

Хотя некоторые разногласия уже освещали источники, близкие к переговорам, документы, полученные Reuters, впервые четко и подробно описывают эти различия.

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Первый документ содержит предложения, которые специальный представитель Трампа Стив Виткофф передал европейским чиновникам в Париже, а те, в свою очередь, передали их украинской стороне, по словам источников, осведомленных о ходе переговоров. Государственный секретарь США Марко Рубио описал эти предложения как "широкие рамки", которые помогут выявить различия между сторонами.

Второй документ появился через неделю после переговоров между украинскими и европейскими чиновниками в Лондоне, и, по словам источников, он уже передан американской стороне.

Президент Владимир Зеленский в четверг заявил, что, по его мнению, документ с предложениями, который возник после переговоров в Лондоне в среду, уже находится на столе Трампа.

Эта дипломатическая инициатива является самой серьезной попыткой остановить боевые действия с первых месяцев вторжения россии в феврале 2022 года. Сейчас российские войска контролируют почти пятую часть территории Украины.

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По территориям, предложения Виткоффа предусматривают юридическое признание США контроля россии над Крымом, украинским полуостровом, который москва захватила и аннексировала в 2014 году, а также фактическое признание контроля россии над частями южных и восточных регионов Украины.

В противовес этому, европейско-украинский документ откладывает детальное обсуждение вопроса территорий до момента заключения перемирия, и не содержит никакого упоминания о признании контроля россии над какой-либо частью украинской территории.

По долгосрочной безопасности Украины, документ Виткоффа предусматривает, что Украина получит "надежные гарантии безопасности" от европейских и других дружественных стран. При этом не предоставляются дополнительные детали, но отмечается, что Киев не будет стремиться вступить в НАТО.

Конкурентный документ более конкретный: в нем указано, что не будет никаких ограничений на украинские вооруженные силы и союзники Украины смогут размещать свои войска на ее территории — пункт, который, вероятно, вызовет недовольство москвы.

Также предлагается предоставить Украине надежные гарантии безопасности, включая Соединенные Штаты, в рамках "соглашения, подобного статье 5" — ссылка на принцип коллективной обороны НАТО.

По экономическим мерам, предложения Виткоффа предусматривают, что санкции, наложенные на россию после аннексии Крыма в 2014 году, будут отменены в рамках обсуждаемого соглашения.

Вместо этого контрпредложения предусматривают "постепенное смягчение санкций после достижения устойчивого мира", с возможностью повторного их введения в случае нарушения россией условий соглашения.

Кроме того, европейско-украинский документ предлагает, чтобы Украина получила финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный войной, за счет российских активов за рубежом, которые в настоящее время заморожены. В документе Виткоффа лишь упоминается о финансовой компенсации Украине, но источник средств не указан.

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