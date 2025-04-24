Меджлис сделал заявление о недопустимости признания Крыма российским

Меджлис крымскотатарского народа отверг возможность признания аннексированного Крыма российским и предупредил, что попытки сделать это противоречат международному праву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в Facebook.

Меджлис крымскотатарского народа - высший представительный орган коренного крымскотатарского народа Украины - категорически отвергает любые предложения или действия, направленные на признание российскими временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые являются неотъемлемой составной частью Украины в ее международно признанных границах – заявил Чубаров.

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Он предупредил, что любые попытки признания временно оккупированной территории Крымского полуострова российской, будут означать грубое нарушение Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Декларации ООН о правах коренных народов, многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, попытки узаконить захват территории Украины будут означать посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, пренебрежение и игнорирование неотъемлемых прав коренного крымскотатарского народа, оправдание преступлений оккупантов отрицание акта геноцида крымскотатарского народа, а также поощрение политики этноцида крымскотатарского народа со стороны россии.

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Идея "замирения" москвы за счет земли крымскотатарского народа создаст прецедент безнаказанности агрессора, когда нарушение им международно признанных границ суверенного государства и дальнейшая легитимация другими странами оккупированных агрессором территорий станет подрывом глобальной системы коллективной безопасности, подчеркнул Чубаров.

Меджлис крымскотатарского народа заявляет, что единственным легитимным путем к прекращению российско-украинской войны, установлению гарантированного и справедливого мира в регионе является деоккупация Крыма и других оккупированных территорий Украины и восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Любые другие варианты чреваты последствиями, при которых страдания людей, среди которых – коренной крымскотатарский народ, из-за нарушения их фундаментальных прав могут приобрести катастрофические масштабы – сказано в заявлении.

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Меджлис призвал правительства и парламенты иностранных государств, международные организации, парламентские ассоциации, мировых политиков и моральных авторитетов, международные правозащитные и гуманитарные организации проявить еще солидарность с Украиной в ее борьбе против агрессора.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу в Лондоне между Украиной, США, Британией, Францией и Германией, выразив надежду, что совместная работа приведет к длительному миру. Он подчеркнул важность уважения к позициям каждой стороны.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении в деле мирных переговоров. При этом, по ее словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы убийства прекратились.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, что война в Украине закончилась бы "мгновенно", если бы Киев вывел бы свои войска из этих четырех областей, а именно Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской.