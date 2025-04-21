АТЕШ: Оккупанты массово перемещают технику и ПВО в Крыму

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
16:24 • 17946 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
14:32 • 54521 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

13:43 • 35938 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 34271 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 36424 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 28677 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
21 апреля, 12:22 • 24051 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

21 апреля, 10:05 • 64409 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
21 апреля, 09:18 • 39039 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

21 апреля, 08:55 • 53123 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.5м/с
46%
749 мм
Популярные новости

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 50563 просмотра

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

21 апреля, 10:09 • 57187 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 34769 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

14:13 • 26510 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

15:15 • 31179 просмотра
публикации

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

15:15 • 31295 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

14:32 • 54511 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

14:13 • 26628 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 34894 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

21 апреля, 10:05 • 64408 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Папа Франциск

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Пит Хегсетх

Бриджит А. Бринк

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 14110 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 15706 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

21 апреля, 12:03 • 14839 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 50646 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

21 апреля, 08:54 • 53105 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Facebook

Airbus A330

Нью-Йорк Таймс

АТЕШ: Оккупанты массово перемещают технику и ПВО в Крыму

Киев • УНН

 • 886 просмотра

российские оккупанты начали массово и хаотично перемещать технику и ПВО по всему Крыму, по данным агентов АТЕШ. Это может свидетельствовать о панике, а не об усилении мер безопасности.

АТЕШ: Оккупанты массово перемещают технику и ПВО в Крыму

российские оккупанты начали массово перемещать технику и средства противовоздушной обороны (ПВО) по всему Крымскому полуострову. Агенты военно-партизанского движения "АТЕШ" информируют в Telegram-канале, что таким образом рф пытается усилить меры безопасности, передает УНН.

Подробности

В понедельник, 21 апреля агенты "АТЕШ" сообщили, что оккупанты начали массово перемещать технику и средства ПВО по всему Крымскому полуострову. Часто этот процесс не скоординированный и хаотичный.

По информации наших агентов из числа военнослужащих ВС рф, в Крыму пытаются усилить меры безопасности. Но на земле все сводится к тому, что технику перевозят туда-сюда без конкретного плана и это больше похоже на панику, чтобы отчитаться начальству о проведенных мероприятиях. Ситуация напоминает период 2023-2024, когда по Крыму активно наносились удары

- говорится в сообщении "АТЕШ"

"Мы продолжаем наблюдать за действиями рашистов на полуострове и передаем всю важную информацию Силам обороны Украины. В каждом городе у нас есть глаза, от которых невозможно скрыться", - добавили партизаны движения.

Напомним

В оккупированном Крыму подразделения росгвардии получили приказ усилить патрулирование для выявления партизанских движений. Оккупанты уделяют внимание выявлению распространителей агитационных материалов.

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму12.03.25, 05:59 • 131491 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Зенитная война
Атеш
Крым
Brent
$66.50
Bitcoin
$86,807.40
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,437.11
Ethereum
$1,569.85