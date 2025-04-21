АТЕШ: Оккупанты массово перемещают технику и ПВО в Крыму

российские оккупанты начали массово перемещать технику и средства противовоздушной обороны (ПВО) по всему Крымскому полуострову. Агенты военно-партизанского движения "АТЕШ" информируют в Telegram-канале, что таким образом рф пытается усилить меры безопасности, передает УНН.

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В понедельник, 21 апреля агенты "АТЕШ" сообщили, что оккупанты начали массово перемещать технику и средства ПВО по всему Крымскому полуострову. Часто этот процесс не скоординированный и хаотичный.

По информации наших агентов из числа военнослужащих ВС рф, в Крыму пытаются усилить меры безопасности. Но на земле все сводится к тому, что технику перевозят туда-сюда без конкретного плана и это больше похоже на панику, чтобы отчитаться начальству о проведенных мероприятиях. Ситуация напоминает период 2023-2024, когда по Крыму активно наносились удары - говорится в сообщении "АТЕШ"

"Мы продолжаем наблюдать за действиями рашистов на полуострове и передаем всю важную информацию Силам обороны Украины. В каждом городе у нас есть глаза, от которых невозможно скрыться", - добавили партизаны движения.

Напомним

В оккупированном Крыму подразделения росгвардии получили приказ усилить патрулирование для выявления партизанских движений. Оккупанты уделяют внимание выявлению распространителей агитационных материалов.

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