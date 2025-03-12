Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму
Киев • УНН
Движение "АТЕШ" сообщило об успешной диверсии возле Севастополя, в результате которой был нанесен значительный ущерб логистике врага. Железнодорожный состав с боекомплектом не прибыл вовремя.
Партизаны движения "АТЕШ" заявили о проведении успешной диверсии возле Севастополя (АР Крым), в результате которой был нанесен значительный ущерб логистике врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал движения "АТЕШ".
Детали
Отмечается, в ночь на 09 марта агенты движения "АТЕШ" успешно провели диверсию в Крыму, возле Севастополя. Взрывы произошли перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом, что нанесло значительный ущерб логистике оккупантов.
Этой ночью мы нанесли еще один удар по логистике врага, однако детали акции пока не раскрываем в целях безопасности наших агентов
По словам партизан, восстановление движения займет время, а значит, российские войска снова столкнутся с нехваткой боеприпасов на передовой.
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