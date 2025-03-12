Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Партизаны движения "АТЕШ" заявили о проведении успешной диверсии возле Севастополя (АР Крым), в результате которой был нанесен значительный ущерб логистике врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал движения "АТЕШ".

Детали

Отмечается, в ночь на 09 марта агенты движения "АТЕШ" успешно провели диверсию в Крыму, возле Севастополя. Взрывы произошли перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом, что нанесло значительный ущерб логистике оккупантов.

Этой ночью мы нанесли еще один удар по логистике врага, однако детали акции пока не раскрываем в целях безопасности наших агентов