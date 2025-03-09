Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области
Киев • УНН
Движение "АТЕШ" провело диверсию на железной дороге в Джанкойском районе Крыма, уничтожив релейный шкаф. Операция помешала поставке топлива российским войскам в Запорожской области.
Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что помешали поставке топлива группировке российских захватчиков в Запорожской области. Диверсия была проведена в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-канал движения "АТЕШ".
Детали
В воскресенье, 09 марта, представители украинского подполья обнародовали подробности очередной операции "АТЕШ".
Наши агенты успешно провели операцию по срыву логистики оккупантов в Джанкойском районе. Мы выслеживали склад с топливом, который направлялся в Запорожскую область, и нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, уничтожив релейный шкаф
Отмечается, что в результате этих действий переброска техники железной дорогой была задержана, а оккупанты столкнулись с проблемами в поставках.
В "АТЕШ" уточнили, что провели такую операцию возле населенного пункта Столбовое Джанкойского района КР Крым.
А также обнародовали координаты: 45.818621412, 34.43630964, и кадры с результатами диверсии.
Напоминаем, ранее партизаны "АТЕШ" уничтожили военную технику рф несмотря на патрули. На территории военной части в московской области произошла диверсия с поджогом техники оккупантов. Инцидент вызвал панику среди личного состава и расследование командования.
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