Партизани знищили військову техніку рф попри патрулі
Київ • УНН
На території військової частини у московській області сталася диверсія з підпалом техніки окупантів. Інцидент спричинив паніку серед особового складу та розслідування командування.
У московській області сталася диверсія, в результаті якої було знищено військову техніку окупантів. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар АТЕШ, передає УНН.
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Інцидент стався на території однієї з військових частин, де партизани здійснили успішну атаку на техніку, не звертаючи уваги на присутність військового патруля.
Пожежа, що спалахнула на місці події, викликала паніку серед особового складу, а командування, намагаючись усунути наслідки, почало розслідування та шукати винних серед своїх підлеглих. Незважаючи на це, ситуація не була успішно локалізована, і командування намагається зменшити масштаби інциденту.
Такі інциденти вказують на зростання активності в російському тилу, де подібні диверсії відбуваються все частіше. Цей випадок є яскравим прикладом того, як війна перестає бути обмеженою фронтом і поширюється на території, звідки прийшла.
російські окупанти отримали особливі накази на 23-24 лютого - АТЕШ23.02.25, 04:22 • 115345 переглядiв