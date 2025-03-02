Партизани знищили військову техніку рф попри патрулі

У московській області сталася диверсія, в результаті якої було знищено військову техніку окупантів. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар АТЕШ, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався на території однієї з військових частин, де партизани здійснили успішну атаку на техніку, не звертаючи уваги на присутність військового патруля.

Пожежа, що спалахнула на місці події, викликала паніку серед особового складу, а командування, намагаючись усунути наслідки, почало розслідування та шукати винних серед своїх підлеглих. Незважаючи на це, ситуація не була успішно локалізована, і командування намагається зменшити масштаби інциденту.

Такі інциденти вказують на зростання активності в російському тилу, де подібні диверсії відбуваються все частіше. Цей випадок є яскравим прикладом того, як війна перестає бути обмеженою фронтом і поширюється на території, звідки прийшла.

російські окупанти отримали особливі накази на 23-24 лютого - АТЕШ