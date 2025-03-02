Партизаны уничтожили военную технику рф несмотря на патрули
Киев • УНН
На территории воинской части в московской области произошла диверсия с поджогом техники оккупантов. Инцидент вызвал панику среди личного состава и расследование командования.
В московской области произошла диверсия, в результате которой была уничтожена военная техника оккупантов. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар АТЭШ, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел на территории одной из воинских частей, где партизаны совершили успешную атаку на технику, не обращая внимания на присутствие военного патруля.
Пожар, вспыхнувший на месте происшествия, вызвал панику среди личного состава, а командование, пытаясь устранить последствия, начало расследование и искать виновных среди своих подчиненных. Несмотря на это, ситуация не была успешно локализована, и командование пытается уменьшить масштабы инцидента.
Такие инциденты указывают на рост активности в российском тылу, где подобные диверсии происходят все чаще. Этот случай является ярким примером того, как война перестает быть ограниченной фронтом и распространяется на территории, откуда пришла.
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