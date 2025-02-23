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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ

российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ

Киев  •  УНН

 • 1611 просмотра

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российские войска в Крыму и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей получили распоряжение об усиленных мерах безопасности на 23-24 февраля. Военным запрещено носить форму вне частей и приказано соблюдать "сухой закон".

российские оккупанты готовятся к "провокациям" со стороны Сил обороны Украины в так называемый "день защитника отечества" 23 февраля и в годовщину начала полномасштабной войны рф против Украины, 24 февраля. Об этом информирует военно-партизанский движение „АТЕШ" со ссылкой на своего агента из состава вооруженных сил рф, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в связи с этим российские войска в Крыму, Херсонской и Запорожской областях получили распоряжение о введении усиленных мер безопасности.

В воинские части поступил приказ строго проследить, чтобы военнослужащие придерживались "сухого закона". Кроме того, военным запрещено носить форму за пределами части и приказано передвигаться в населенных пунктах только в гражданской одежде

- говорится в сообщении.

В "АТЕШ" предполагают, что такое решение продиктовано страхом перед ударами Сил обороны Украины и активностью партизан.

"Предупреждаем, что оккупанты могут использовать этот день для провокаций, чтобы в случае терактов обвинить украинское подполье и использовать это в своей пропаганде", - отметили партизаны.

Напомним

Вражеские военные на временно оккупированном Крымском полуострове готовятся к возможным массированным ударам в период с 24 по 26 февраля. Об этом сообщило движение "АТЕШ". В ответ на эти угрозы подразделения внутренней безопасности активизировали контрдиверсионные мероприятия, пытаясь предотвратить утечку информации о точном расположении ПВО.

Солдат в рф за отказ продлевать контракт отправляют на Курское направление - АТЕШ29.01.25, 20:21 • 28720 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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