российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ

российские оккупанты готовятся к "провокациям" со стороны Сил обороны Украины в так называемый "день защитника отечества" 23 февраля и в годовщину начала полномасштабной войны рф против Украины, 24 февраля. Об этом информирует военно-партизанский движение „АТЕШ" со ссылкой на своего агента из состава вооруженных сил рф, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в связи с этим российские войска в Крыму, Херсонской и Запорожской областях получили распоряжение о введении усиленных мер безопасности.

В воинские части поступил приказ строго проследить, чтобы военнослужащие придерживались "сухого закона". Кроме того, военным запрещено носить форму за пределами части и приказано передвигаться в населенных пунктах только в гражданской одежде - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" предполагают, что такое решение продиктовано страхом перед ударами Сил обороны Украины и активностью партизан.

"Предупреждаем, что оккупанты могут использовать этот день для провокаций, чтобы в случае терактов обвинить украинское подполье и использовать это в своей пропаганде", - отметили партизаны.

Напомним

Вражеские военные на временно оккупированном Крымском полуострове готовятся к возможным массированным ударам в период с 24 по 26 февраля. Об этом сообщило движение "АТЕШ". В ответ на эти угрозы подразделения внутренней безопасности активизировали контрдиверсионные мероприятия, пытаясь предотвратить утечку информации о точном расположении ПВО.

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