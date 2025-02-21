Окупанти в тимчасово окупованому Криму масово уникають чергувань ППО напередодні 24-26 лютого

Ворожі військові на тимчасово окупованому Кримському півострові готуються до можливих масованих ударів у період з 24 по 26 лютого. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Інформація від джерел у зс агресора свідчить, що сили ППО активно намагаються уникнути чергувань на позиціях у ці дні. Для цього військовослужбовці використовують різноманітні методи, включаючи конфлікти за відпустки або навіть симуляцію хвороби для того, щоб потрапити на медичне обстеження.

Командування терористів усвідомлює високий ризик для своїх систем протиповітряної оборони. У відповідь на ці загрози підрозділи внутрішньої безпеки активізували контрдиверсійні заходи, намагаючись запобігти витоку інформації про точне розташування ППО.

Нагадаємо

У 70-му мотострілецькому полку рф збільшується число загиблих і зниклих військових під час неофіційних виїздів. Командування посилило контроль за пересуванням особового складу через інциденти.

Серед окупантів зростає кількість загиблих через "відпустки" - "АТЕШ"