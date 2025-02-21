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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121975 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182325 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146766 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138386 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117125 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107834 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102978 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Окупанти в тимчасово окупованому Криму масово уникають чергувань ППО напередодні 24-26 лютого

Окупанти в тимчасово окупованому Криму масово уникають чергувань ППО напередодні 24-26 лютого

Київ • УНН

 • 31921 перегляди

Військові рф у загарбаному Криму намагаються уникнути чергувань на позиціях ППО з 24 по 26 лютого різними способами. Командування посилило контрдиверсійні заходи через високі ризики для систем протиповітряної оборони.

Ворожі військові на тимчасово окупованому Кримському півострові готуються до можливих масованих ударів у період з 24 по 26 лютого. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Інформація від джерел у зс агресора свідчить, що сили ППО активно намагаються уникнути чергувань на позиціях у ці дні. Для цього військовослужбовці використовують різноманітні методи, включаючи конфлікти за відпустки або навіть симуляцію хвороби для того, щоб потрапити на медичне обстеження.

Командування терористів усвідомлює високий ризик для своїх систем протиповітряної оборони. У відповідь на ці загрози підрозділи внутрішньої безпеки активізували контрдиверсійні заходи, намагаючись запобігти витоку інформації про точне розташування ППО.

Нагадаємо

У 70-му мотострілецькому полку рф збільшується число загиблих і зниклих військових під час неофіційних виїздів. Командування посилило контроль за пересуванням особового складу через інциденти.

Серед окупантів зростає кількість загиблих через "відпустки" - "АТЕШ"03.02.25, 23:21 • 27111 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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