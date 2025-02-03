Серед окупантів зростає кількість загиблих через "відпустки" - "АТЕШ"

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Київ • УНН

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У 70-му мотострілецькому полку рф збільшується число загиблих і зниклих військових під час неофіційних виїздів. Командування посилило контроль за пересуванням особового складу через інциденти.

У 70-му мотострілецькому полку терористів зростає кількість убитих і зниклих безвісти військовослужбовців, які неофіційно виїжджають до Токмака та Мелітополя на "вихідні". Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Агенти "АТЕШ" інформують, що серед причин загибелі військових фігурують п’яні бійки, зокрема через жінок, однак серед військових поширюються чутки про те, що одного з солдатів вбив місцевий житель, який має антиросійські настрої. Окрім того, фіксуються випадки зникнення солдатів, ймовірно, через самовільне залишення частини.

У зв'язку з цими інцидентами командування полку прийняло рішення посилити контроль за пересуванням особового складу. Тепер військові не можуть вільно покидати власне місце дислокації, відтак їх здатність самостійно вирішувати особисті та бойові питання значно знижується.

У рф хочуть спростити призов солдатів із психозами, гіпертонією та сифілісом - Astra03.02.25, 22:41 • 31283 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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