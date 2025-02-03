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У рф хочуть спростити призов солдатів із психозами, гіпертонією та сифілісом - Astra

Київ • УНН

 • 31283 перегляди

Міноборони рф готує зміни до правил військово-лікарської експертизи для спрощення призову осіб з психічними розладами та сифілісом. Нові поправки також ускладнять звільнення з армії за станом здоров'я під час мобілізації.

У міноборони рф підготували поправки, які спростять призов солдатів із психозами, гіпертонією та сифілісом, передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

Військове відомство рф підготувало зміни до "Положення про військово-лікарську експертизу", які у разі прийняття полегшать призов до армії солдатів, які страждають на певні захворювання. На це звернули увагу у "Руху свідомих відмовників".

Судячи з документів, сьогодні, наприклад, призовники з первинним, вторинним і прихованим сифілісом звільняються від служби за категорією "В" (обмежено придатний, не підлягає призову у мирний час). Але у разі ухвалення поправок, хлопці з цими хворобами отримуватимуть категорію "Б" (придатний із незначними обмеженнями).

Також призовники з помірно вираженими, короткочасними ендогенними психозами та різко вираженими невротичними психозами, пов'язаними зі стресом та соматоформними розладами та розладами настрою отримуватимуть категорію "В" замість "Д" (не придатний до військової служби).

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"Одне із ключових нововведень - продовження терміну дії висновків військово-лікарської експертизи на період мобілізації чи воєнного часу. Це фактично означає, що визнані непридатними до служби військовослужбовці будуть змушені залишатися в армії до закінчення таких періодів, навіть якщо їхній стан потребує негайного звільнення", - зазначили у "Руху свідомих відмовників".

Також в організації зазначили, що виключено важливе положення про те, що хвороба, яка виникла до вступу на службу, але загострилася в армії, могла враховуватися при ухваленні рішення про придатність. Тепер така ситуація формально не розглядатиметься як основа для медичного висновку.

У пояснювальній записці стверджується, що поправки розроблені "з метою вдосконалення системи медичного огляду військовослужбовців з урахуванням досвіду проведення спеціальної військової операції", а також вимог стану здоров'я військових.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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