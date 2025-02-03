У міноборони рф підготували поправки, які спростять призов солдатів із психозами, гіпертонією та сифілісом, передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

Військове відомство рф підготувало зміни до "Положення про військово-лікарську експертизу", які у разі прийняття полегшать призов до армії солдатів, які страждають на певні захворювання. На це звернули увагу у "Руху свідомих відмовників".

Судячи з документів, сьогодні, наприклад, призовники з первинним, вторинним і прихованим сифілісом звільняються від служби за категорією "В" (обмежено придатний, не підлягає призову у мирний час). Але у разі ухвалення поправок, хлопці з цими хворобами отримуватимуть категорію "Б" (придатний із незначними обмеженнями).

Також призовники з помірно вираженими, короткочасними ендогенними психозами та різко вираженими невротичними психозами, пов'язаними зі стресом та соматоформними розладами та розладами настрою отримуватимуть категорію "В" замість "Д" (не придатний до військової служби).

російські військові калічать себе, щоб не воювати проти України - "АТЕШ"

"Одне із ключових нововведень - продовження терміну дії висновків військово-лікарської експертизи на період мобілізації чи воєнного часу. Це фактично означає, що визнані непридатними до служби військовослужбовці будуть змушені залишатися в армії до закінчення таких періодів, навіть якщо їхній стан потребує негайного звільнення", - зазначили у "Руху свідомих відмовників".

Також в організації зазначили, що виключено важливе положення про те, що хвороба, яка виникла до вступу на службу, але загострилася в армії, могла враховуватися при ухваленні рішення про придатність. Тепер така ситуація формально не розглядатиметься як основа для медичного висновку.

У пояснювальній записці стверджується, що поправки розроблені "з метою вдосконалення системи медичного огляду військовослужбовців з урахуванням досвіду проведення спеціальної військової операції", а також вимог стану здоров'я військових.

Солдатів у рф за відмову продовжувати контракт відправляють на Курський напрямок - АТЕШ